Йосип ПИВАРИЧ: «Мне потребуется 2-3 дня для восстановления»

Защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Йосип Пиварич заявил, что в течении нескольких дней восстановится от повреждения, полученного в матче Лиги Европы против «Партизана» (3:2).

«Нужно время, чтобы понять в каком состоянии моя лодыжка. На первый взгляд мне потребуется 2-3 дня для восстановления», – сказал Пиварич.

Напомним, сборная Украины примет Хорватию в Киеве 9-го октября.