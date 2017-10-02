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Йосип ПИВАРИЧ: «Мне потребуется 2-3 дня для восстановления»

Хорватский защитник – о степени повреждения, полученного в матче против «Партизана»

  • 02.10.2017 14:15
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ФК Динамо Киев. Йосип Пиварич
© ФК Динамо Киев. Йосип Пиварич

Защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Йосип Пиварич заявил, что в течении нескольких дней восстановится от повреждения, полученного в матче Лиги Европы против «Партизана» (3:2).

«Нужно время, чтобы понять в каком состоянии моя лодыжка. На первый взгляд мне потребуется 2-3 дня для восстановления», – сказал Пиварич.

Напомним, сборная Украины примет Хорватию в Киеве 9-го октября.

Источник — Sportske novosti

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