Игроки Динамо получат три выходных дня

По окончанию матча с «Зарей» (4:4) делегация «Динамо» вернулась из Запорожья в Киев.

Большинство подопечных Александра Хацкевича уже в понедельник прибыло в расположение национальных сборных своих стран, оставшиеся же футболисты получили от главного тренера три выходных. Ближайшая тренировка после мини-каникул у динамовцев назначена на четверг.

В субботу, 7-го октября, «Динамо» проведет контрольный матч против донецкого «Олимпика». Встреча состоится на стадионе «Динамо» им.Валерия Лобановского, начало в 13:00. На футбол приглашаются болельщики, вход свободный.