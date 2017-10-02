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Игроки Динамо получат три выходных дня

7 октября киевская команда проведет товарищеский матч с «Олимпиком»

  • 02.10.2017 14:00
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ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

По окончанию матча с «Зарей» (4:4) делегация «Динамо» вернулась из Запорожья в Киев.

Большинство подопечных Александра Хацкевича уже в понедельник прибыло в расположение национальных сборных своих стран, оставшиеся же футболисты получили от главного тренера три выходных. Ближайшая тренировка после мини-каникул у динамовцев назначена на четверг.

В субботу, 7-го октября, «Динамо» проведет контрольный матч против донецкого «Олимпика». Встреча состоится на стадионе «Динамо» им.Валерия Лобановского, начало в 13:00. На футбол приглашаются болельщики, вход свободный.

Источник — ФК Динамо Киев

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