Игроки Динамо получат три выходных дня

По окончанию матча с «Зарей» (4:4) делегация «Динамо» вернулась из Запорожья в Киев.
Большинство подопечных Александра Хацкевича уже в понедельник прибыло в расположение национальных сборных своих стран, оставшиеся же футболисты получили от главного тренера три выходных. Ближайшая тренировка после мини-каникул у динамовцев назначена на четверг.
В субботу, 7-го октября, «Динамо» проведет контрольный матч против донецкого «Олимпика». Встреча состоится на стадионе «Динамо» им.Валерия Лобановского, начало в 13:00. На футбол приглашаются болельщики, вход свободный.
Источник — ФК Динамо Киев
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