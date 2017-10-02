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Юрий ВИРТ: «Сегодня мы не заслужили победу»

Наставник «Вереса» подвел итоги встречи со «Сталью» (1:1)

  • 02.10.2017 13:49
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ФК Сталь. Юрий Вирт
© ФК Сталь. Юрий Вирт

Пресс-конференция главного тренера «Вереса» Юрия Вирта после матча со «Сталью» (1:1).

– Мы сегодня настраивались только на победу, – говорит Юрий Николаевич. – Понимали, что играем против хорошей команды. Против молодой команды, у которой поставлена игра. То, что мы на сегодняшний матч задумывали, у нас не получилось. У нас сегодня не было главного – дисциплины на футбольном поле. Было очень много разрывов между линиями, и такая скоростная команда как «Сталь» нас, можно сказать, переигрывала. В перерыве мы немного перестроились, подсказали в чем нужно добавить: чтобы сыграли компактнее, нам не доставало агрессии впереди, из-за чего мы практически до перерыва ничего не создали в плане моментов, а у соперника были эти самые хорошие моменты.  Рад, что в конечном итоге сравняли счет, но, наверное, сегодня объективно мы не заслужили победу. Лучший вариант на сегодня был – это ничья.

– Сегодня в первом тайме игра «Вересу» не удавалась, команда фактически «стояла». Сработала в итоге фанатская речевка: «Степанюк не сможет, защита поможет». Получается, забивают исключительно защитники. Это тенденция или просто факт?
– Это факт. Как начали в первом тайме… Непонятные действия наших футболистов, которые приводили к выходу один на один. Простые такие ошибки. А когда делают ошибки такие опытные наши футболисты, безусловно, от этого появляется нервозность. Тяжело было. Я хотел, чтобы быстрее закончился первый тайм, дабы завершить его при счете 0:0. Но не додержали. А то, что защитники забивают – нормально! Проявили характер, до конца бились. Однако я сегодня, мягко говоря, не удовлетворен действиями всей нашей команды. В чем причина этому, мы разберемся во время предстоящей паузы в чемпионате. Думаю, что ошибки, которые мы сегодня делали, в дальнейшем не имеют права на повторение.

– Сегодняшняя не лучшая игра «Вереса» – это заслуга «Стали» или же перерасход усилий и эмоций в игре 10-го тура против «Динамо»?
– Нет-нет. У нас было время на восстановление. Тот матч с «Динамо» – это уже история. Можно сказать, что это заслуга соперника  и наша такая бездарная игра. Две причины. Как мы не разговаривали с нашими футболистами и как не объясняли им, что «Сталь» - очень хорошая команда и игра у нее очень хорошая. Они используют короткий/средний пас, из обороны в атаку выходят через пас. Большую работу провел Егише Меликян. Он оставил отличную команду. Если они будут так продолжать дальше, у них есть большое будущее. А у нас, безусловно, не было дисциплины. 10 игр с этим не было вопросов, а сегодня на поле не было и 10% от необходимого. Во многом из-за этого много моментов сегодня создала у наших ворот «Сталь». Поэтому, повторюсь, набранный балл для нас – это очень хорошо.

Источник — ФК Сталь Каменское

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