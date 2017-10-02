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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глупо было бы отказываться от Марлоса»

Главный тренер сборной Украины рассказал, как будет использовать натурализованного футболиста

  • 02.10.2017 13:17
  • 1070 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Андрей Шевченко
© Getty Images. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал вызов Марлоса в национальную команду.

— Свою позицию по Марлосу мы озвучили давно и от своих правил и принципов все это время не отходили, — сказал Андрей Шевченко. — Никто специально не занимался его натурализацией, человек к этому пришел сам, осознанно. Мы уважаем его решение. В это непростое для Украины время многие спортсмены уезжают из страны, берут гражданство других государств, а Марлос, напротив, связал свое будущее с нашей державой.

Теперь, когда он стал гражданином Украины, мы решили вызвать его в сборную. Глупо было бы отказываться от такого футболиста, который может создать хорошую конкуренцию в команде.

— На какой позиции вы планируете его использовать?
— Марлос — универсальный футболист. Я читал, что он готов играть даже в воротах (улыбается). Мы хорошо знаем все его качества, но посмотрим, как он и другие ребята будут работать на тренировках, и потом примем решение по составу. Наша главная задача — сохранить тот игровой  баланс, который у нас есть. Баланс атаки и обороны.

— Вероятное появление Марлоса в стартовом составе может привести к изменению структуры вашей игры?
— Ни в коем случае. Мы не будем отказываться от своего стиля — от коротких и средних передач, от быстрого контроля мяча. Другое дело, что можно модифицировать саму схему игры, поменять определенные перестроения в атаке. Возможно, сыграем по системе 4—2—3—1, но это пока все теория. Проведем тренировочную работу, затем примем решение. В любом случае, очень хорошо, что появляется некоторая вариативность в атаке.

— Вы наверняка собирали информацию и по бытовым моментам в жизни Марлоса. Как к нему относятся сборники Шахтера?
— Конечно, когда бразилец впервые заговорил о возможности смены гражданства, мы начали собирать различную информацию, и она была положительной. К этому футболисту партнеры по команде относились с симпатией еще со времен его выступления за Металлист. В Шахтере его тоже все уважают и ценят, в том числе и за пределами поля. Я общался с некоторыми ребятами из сборной, и они это подтвердили. В этом плане все нормально. Думаю, Марлос без проблем адаптируется в коллективе, который мы выстроили.

— В свое время вы играли с двумя натурализованными иностранцами, так сказать, из дальнего зарубежья. Как тогда команда приняла Эдмара и Марко Девича?
— Прекрасно. Вообще не было никаких проблем, и сейчас, уверен, их быть не должно. Главное — отношение самого игрока. К работе, к партнерам, к футболу. Я так всегда говорил — и буду говорить. Узнаю, увижу, что у человека какие-то другие цели, в сборной при мне его точно не будет.

Евгений ГРЕСЬ

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    KOLEJORZ
    online
    KOLEJORZ, 02.10.2017 13:41
    +2
    Сайт завален мусорной рекламой, адд-блок и адд-блок плюс не помогают, кто знает как с ней бороться - поделитесь советом.
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    Miaso
      Miaso, 02.10.2017 13:45
    0
    KOLEJORZ, 02.10.2017 13:41
    Сайт завален мусорной рекламой, адд-блок и адд-блок плюс не помогают, кто знает как с ней бороться - поделитесь советом.
    Такая же гадость с этим сайтом!
    Ссылка
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