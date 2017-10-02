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Виктор ГРАЧЕВ: «Когда Марлос в порядке, удержать его невозможно»

Специалист считает натурализацию игрока «Шахтера» плюсом для сборной Украины

  • 02.10.2017 13:16
  • 318 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев

Бразильский легионер «Шахтера» Марлос получил украинское гражданство и вызов в национальную команду.

В ближайшие дни сборная Украины проведет два ключевых поединка в отборочном турнире ЧМ-2018 против Косово (6 октября) и Хорватии (9 октября). Футболист уже заявил, что готов хоть в воротах стоять в национальной команде, а также продемонстрировал свое знание гимна Украины.

«Марлос для сборной – это хорошо. Особенно в преддверии матча с Хорватией. В конце сентября он выглядел, возможно, не столь ярко. Может, имел место небольшой физический спад. Но он может быстро набрать форму. А когда Марлос в порядке, удержать его невозможно. Сборной он даст скорость, оригинальные решения. Ну и главное — это человек, который сам может сделать игру. На какой позиции его использовать, определять Шевченко. Но Коноплянка с Ярмоленко — не боги, чтобы считать их безальтернативными вариантами в качестве вингеров. Это однозначное усиление для флангов. Но ведь Марлос может сыграть и в центре, и оттянутого нападающего. Уверенный в себе, обладающий незаурядным мастерством. Уверен, он быстро впишется в тактические схемы Шевченко — просто благодаря своему футбольному интеллекту», – считает экс-форвард «Шахтера» Виктор Грачев.

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    ruslan17c
      ruslan17c, 02.10.2017 13:36
    0
    100% згоден
    На місці Коваленка буде грати..чекаю з нетерпінням дебют його. Матч з Косово якраз норм і суперник не складний і можна якраз перевірити його на цій позиції
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