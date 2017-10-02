Виктор ГРАЧЕВ: «Когда Марлос в порядке, удержать его невозможно»

Бразильский легионер «Шахтера» Марлос получил украинское гражданство и вызов в национальную команду.

В ближайшие дни сборная Украины проведет два ключевых поединка в отборочном турнире ЧМ-2018 против Косово (6 октября) и Хорватии (9 октября). Футболист уже заявил, что готов хоть в воротах стоять в национальной команде, а также продемонстрировал свое знание гимна Украины.

«Марлос для сборной – это хорошо. Особенно в преддверии матча с Хорватией. В конце сентября он выглядел, возможно, не столь ярко. Может, имел место небольшой физический спад. Но он может быстро набрать форму. А когда Марлос в порядке, удержать его невозможно. Сборной он даст скорость, оригинальные решения. Ну и главное — это человек, который сам может сделать игру. На какой позиции его использовать, определять Шевченко. Но Коноплянка с Ярмоленко — не боги, чтобы считать их безальтернативными вариантами в качестве вингеров. Это однозначное усиление для флангов. Но ведь Марлос может сыграть и в центре, и оттянутого нападающего. Уверенный в себе, обладающий незаурядным мастерством. Уверен, он быстро впишется в тактические схемы Шевченко — просто благодаря своему футбольному интеллекту», – считает экс-форвард «Шахтера» Виктор Грачев.