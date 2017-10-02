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Артем ФРАНКОВ: «Зарю и Динамо раскачивает так, что слов не подберешь»

Главред «Футбола» подвел итоги поединка 11 тура УПЛ

  • 02.10.2017 12:58
  • 794 просмотров
  • 1 комментария
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков поделился впечатлениями о матче 11 тура УПЛ «Заря» — «Динамо» (4:4).

«То, что в воскресенье устроили «Динамо» с «Зарей» по мотивам четверга, заслуживает особого внимания. Откровенно говоря, я пока не очень понимаю, что это было - а если бы Мбокани забил на последних секундах?

Что ж, команды раскачивает так, что и слов не подберешь... Недождавшиеся и недопившие в четверг всё же вытребовали свое - пусть не такое радостное, но всё же достойное хороводов и плясок. Проше!», — написал Франков в своей конференции.

Источник — MatchDay

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Комментарии
    AndyDRUID
    online
      AndyDRUID, 02.10.2017 14:02
    0
    Цей як щось напише, то не знаєш з якого боку читати.
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