Артем ФРАНКОВ: «Зарю и Динамо раскачивает так, что слов не подберешь»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков поделился впечатлениями о матче 11 тура УПЛ «Заря» — «Динамо» (4:4).

«То, что в воскресенье устроили «Динамо» с «Зарей» по мотивам четверга, заслуживает особого внимания. Откровенно говоря, я пока не очень понимаю, что это было - а если бы Мбокани забил на последних секундах?

Что ж, команды раскачивает так, что и слов не подберешь... Недождавшиеся и недопившие в четверг всё же вытребовали свое - пусть не такое радостное, но всё же достойное хороводов и плясок. Проше!», — написал Франков в своей конференции.