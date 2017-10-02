Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ракицкий улетел в Киев, Бутко остался в Харькове»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с травмированными защитниками «Шахтера» — Богданом Бутко и Ярославом Ракицким.

«С нетерпением ждем новостей из Киева, куда вчера вместе со своей командой улетел Ярослав Ракицкий. У него повреждена задняя поверхность бедра, сегодня можно провести только определенное медицинское тестирование, но, чтобы увидеть полную картину, нужно выдержать сроки по времени и сделать МРТ. Возможно, это произойдет только завтра.

У Богдана Бутко, по предварительной информации, не столь серьезное повреждение, он остался в Харькове, и сегодня начнет сбор вместе со всеми. Может, дадим ему паузу, побережем. Приедет, просмотрим и примем решение», — отметил Шевченко.

Евгений ГРЕСЬ