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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ракицкий улетел в Киев, Бутко остался в Харькове»

Наставник сборной Украины рассказал о ситуации с травмами защитников «Шахтера»

  • 02.10.2017 12:42
  • 2063 просмотров
  • 8 комментария
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Getty Images. Андрей Шевченко
© Getty Images. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с травмированными защитниками «Шахтера» — Богданом Бутко и Ярославом Ракицким.

«С нетерпением ждем новостей из Киева, куда вчера вместе со своей командой улетел Ярослав Ракицкий. У него повреждена задняя поверхность бедра, сегодня можно провести только определенное медицинское тестирование, но, чтобы увидеть полную картину, нужно выдержать сроки по времени и сделать МРТ. Возможно, это произойдет только завтра.

У Богдана Бутко, по предварительной информации, не столь серьезное повреждение, он остался в Харькове, и сегодня начнет сбор вместе со всеми. Может, дадим ему паузу, побережем. Приедет, просмотрим и примем решение», — отметил Шевченко.

Евгений ГРЕСЬ

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    inflicted
      inflicted, 02.10.2017 12:51
    -4
    Шо, опять?
    Ссылка
    inflicted
      inflicted, 02.10.2017 12:51
    +3
    Завжди був противником травлі Ракицького. Але що не матч збірної, так травма. Соупаденіє?
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    Kypetzzz
      Kypetzzz, 02.10.2017 12:56
    +6
    inflicted, 02.10.2017 12:51
    Завжди був противником травлі Ракицького. Але що не матч збірної, так травма. Соупаденіє?

    Ты матч с Карпатами смотрел? Если нет, то пересмотри) Рак приземлился неудачно, видно, что не надуманная травма..
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    besst12
      besst12, 02.10.2017 13:08
    +1
    Зачем им матч смотреть? У них два слова - Ракицкий и сборная и всё! Они уже выводы строчат! У них Селезнев - кормилец, а как же! А Ребров наверное поехал тренерский уровень повышать, ага... В Саудовскую Аравию! "Беднейшая" страна, не за деньгами явно поехал. Но то ж Ребров = ДК, Там всё честно!
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    Dima Symonenko
      Dima Symonenko, 02.10.2017 13:10
    +3
    47 матчей за национальную сборную
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    tolik.61fut
      tolik.61fut, 02.10.2017 13:17
    -3
    невже ще досі комусь не дійшло, що перед матчами збірної Рак зажди приземляється невдачно.Ну не хоче він там грати, а ми його вмовляємо.В три шиї треба гнати таку сепарську "звезду". Його ж скільки не корми, а в нього всеодно в жилах кров мотороли.Ну не потрібен він собаці на буду в збірній. Шева, роззуй очі.
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    goshamway
      goshamway, 02.10.2017 13:32
    -1
    учить гимн полетел?
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    yan2006
      yan2006, 02.10.2017 13:49
    -1
    besst12, 02.10.2017 13:08
    А Ребров наверное поехал тренерский уровень повышать, ага... В Саудовскую Аравию! "Беднейшая" страна, не за деньгами явно поехал. Но то ж Ребров = ДК, Там всё честно!

    идиот, а Ребров то к сборной каким боком? Ну уволили мужика. Нашел новую работу...
    Ссылка
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