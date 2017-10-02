Антонио КОНТЕ: «Я горд быть тренером своих игроков»

Антонио Конте отметил, что испытывает гордость, тренируя «Челси», и высоко оценил самоотдачу игроков на тренировках и в матчах.

Несмотря на неудачный результат в субботнем матче с «Манчестер Сити», Конте напомнил о масштабах достижений в прошлом сезоне, а также пояснил, насколько сильно команда желает добиться ещё большего успеха.

«Я вижу своих игроков ежедневно, и я горд быть их тренером, потому что вижу их самоотдачу на каждой тренировке и в каждой игре, и я доволен этим, – говорит Конте. – Несомненно, защитить титул очень сложно, потому что прошлое показывает, что очень сложно выиграть два титула подряд».

«Наша мотивация всегда и в каждом турнире должна оставаться высокой. Мы должны полностью выкладываться и постараться показать максимум в каждой игре».

«В прошлом сезоне было огромное удовлетворение, потому что годом ранее мы финишировали на десятом месте, а затем мы выиграли титул АПЛ и дошли до финала Кубка Англии. Думаю, мы провели фантастический сезон, и в этот раз мы должны постараться показать свой максимум и снова добиться максимально удовлетворительного результата. Несомненно, это не будет легко, но в прошлом сезоне тоже было непросто».

Конте выиграл три титула подряд с «Ювентусом» в Серии А, но у него нет иллюзий относительно защиты титула АПЛ, учитывая то, насколько сильными составами обладают английские топ-клубы.

«С «Ювентусом» мы выиграли титул у такой очень сильной команды, как «Милан», но в следующем сезоне они продали Тьягу Сильву и Ибрагимовича и стали слабее. Было непросто, но было легче. В Англии, если сравнивать этот сезон с прошлым, можно увидеть, что в прошлом сезоне топ-клубы были сильны, а в этом сезоне они стали ещё сильнее».

«Я думаю, что в прошлом сезоне мы проделали по-настоящему выдающуюся работу, потому что мы выиграли чемпионат, опередив очень сильные команды. У «Манчестер Сити» в прошлом сезоне также была фантастическая команда. Сейчас, после серьёзной работы на трансферном рынке, они прилично усилились. Нелегко играть в этой лиге, но мы должны постараться показывать максимум в каждом матче, демонстрируя серьёзные амбиции, потому что мы всегда должны играть с должными амбициям».

В европейском футболе возникает пауза на матчи сборных, и следующий матч в АПЛ «синие» проведут 14 октября на «Селхёрст Парк» с «Кристал Пэлас». Конте считает, что важно не зацикливаться на поражении в субботу.

«Я думаю, что мы не должны сожалеть, ведь мы полностью выложились, – говорит итальянец. – Все мои игроки выложились на 120 процентов, чтобы добиться хорошего результата, но его не удалось добиться. Иногда необходимо принимать плохой результат, но, думаю, важнее всего, что я увидел фантастическое отношение и самоотдачу моих игроков, потому что они отдали всё, что у них было».