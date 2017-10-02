Матч года, или Просто праздник какой-то

Да, я тоже это видел. Обязательно найдутся люди, которые поднимут статистику за четверть века, дабы проверить, случалось ли нечто подобное в футбольной Украине за всю ее историю. Все может быть, но лично я такого не припомню. Во всяком случае, не наблюдал.

Когда комментатор матча по окончании первого тайма провел параллель со знаменитым камбэком «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов, я даже не скептически ухмыльнулся – скорее саркастически вздохнул. Второй тайм начал смотреть больше по инерции и обязанности: нужно же будет обсудить это с Вами.

А после того как Силас сравнял счет на 80-й минуте, в моем доме внезапно погас свет. И первой шальной мыслью было, что это диверсия какого-нибудь отчаявшегося болельщика «Динамо», ведающего электроэнергией. Но все оказалось проще – выбило пробки на щите. И как только экран зажегся вновь, я увидел на нем ликующего Гармаша: киевляне опять вышли вперед!

Но, как Вы уже знаете, и это было еще не все. Да уж, это была одна из тех редких игр, когда моя жена бросает все и усаживается рядом смотреть футбол. В последний раз, если не ошибаюсь, такое имело место, когда «Барселона» догоняла ПСЖ. «Это просто праздник какой-то!» - как говаривал Карабас-Барабас, играя на духовом инструменте в грозу.

Для болельщиков «Зари», число которых за последние годы должно было вырасти, это был не только выдающийся матч, но и своеобразный триумф. Торжество характера и пир духа, я бы сказал. Для болельщиков «Динамо», понятное дело, ровно наоборот.

Что я писал в прошлый раз? Со «Скендербеу» - один гол, с «Партизаном» - два, а три могем? Слабо Вольдемару нырнуть? Получилось, но зеркально. Продолжая аналогию, Вольдемар-то нырнул, да воды в бассейне не оказалось.

Еще писал это. Согласен со всеми, кто считает, что все незлые тихие слова в раздевалке желательно говорить еще до начала игры. Полное ощущение, что теперь они именно тогда и были сказаны. Все. А в перерыве пришла очередь Вернидуба.

С позиций стороннего зрителя, каковым и являюсь, это был действительно праздник игры. И то же самое сказал бы, если действующих лиц замечательного футбольного спектакля поменять ролями. Может быть, для столичного графа де ла Фер этого покажется и слишком мало, но уж для провинциального Атоса в самый раз. А мы, извините, оттуда.

Потрясающий это был поединок – матч реализованных возможностей. Кроме восьми забитых мячей, могу вспомнить только промах Громова на 38-й минуте, сэйв Лунина после удара Цыганкова – на 63-й, да промах Опанасенко – на 65-й. В остальном же, залетало буквально все. И как залетало!

За исключением пенальти и, может быть, гола Гармаша, каждый из голов способен был доставить эстетическое удовольствие. В последнем случае, когда «Заря» на 87-й минуте таки-ушла от поражения, стоит отметить, прежде всего, передачу Харатина.

Чтобы достичь превосходства в три мяча и повести с крупным счетом, киевлянам понадобилось 32 минуты. «Заря» отыграла этот гандикап в течение 24 минут. Но через две минуты «Динамо» вновь впереди, а еще пять минут спустя статус-кво был восстановлен. Шикарный матч, а уж второй тайм – просто песня! Не клубных предпочтений ради, а токмо интриги для.

Итоговый результат видится абсолютно логичным. Правда, счет мог бы быть вдвое меньше, кабы соперники не так рачительно распоряжались своими голевыми шансами.

Судейство? В принципе, все по делу. Ничего особо криминального не нашел. Это говорит мой консультант, к которому на сей раз обратился чисто для проформы. Ибо придраться к чему-либо действительно было трудно, а оспаривать справедливость пенальти (с которого, как и в Белграде, начался весь этот ренессанс) должен разве что страдающий слабостью зрения.

По случаю и по просьбе своего помощника в вопросах арбитража уточняю его статус. Он, как и я, выражает лишь свое видение эпизода. Он не гадает, а говорит, как бы, возможно, поступил сам в этом эпизоде. И, естественно, никто здесь не заикается об истине в последней инстанции.

В «Акцентах» Вам предлагается субъективный взгляд автора плюс личное мнение одного из людей со свистком. Как говорится, чисто конкретно. А уж Ваше дело, соглашаться ли с этим и насколько.

Как всегда, когда для этого есть возможность, уделим внимание личностям. По большому счету, это яркое зрелище они подарили нам коллегиально, общими усилиями. Мне же больше других запомнился Караваев, заработавший пенальти, выдавший голевой пас Юри, и еще один потенциально голевой – на Опанасенко.

Выделю также Харатина, реализовавшего 11-метровый и ассистировавшего Опанасенко, когда тот установил окончательный счет игры.

Подводя итог, скажу: запорожская феерия не только стала украшением чемпионата Украины (еще раз подчеркну, уже выгодно отличающегося от прошлогоднего). На мой взгляд, этот матч достоин того, чтобы быть признанным в числе лучших по итогам всего европейского уик-энда. Практически по всем критериям зрительской любви к футболу.

Обе команды творили футбольный шедевр на равных. Понятно, что болельщики той из них, что упустила преимущество в три мяча, пребывают в пессимизьме. Особенно с оглядкой на чемпионскую гонку. Но, думается, подлинный кайф испытало все же больше зрителей. Не «Динамо» единым жив украинский футбол. Да и не «Шахтером», к слову.

Поэтому пусть их, дергают друг друга - те, для кого весь свет сошелся клином на противостоянии двух ведущих команд страны. И поздравим себя с тем, что мы вчера увидели такую «Зарю». Какую многие уж и не чаяли увидеть, если откровенно.

А еще подкупила футбольная страсть, что бушевала на поле, невзирая на то, что три дня назад оба участника игры провели тяжелые поединки в Европе. Настоящий Матч тура. Матч года, поправите меня Вы и будете правы.