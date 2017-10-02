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Франк Рибери выбыл на несколько месяцев

Из-за разрыва связок колена француз вернется на поле не раньше декабря

  • 02.10.2017 12:01
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Франк Рибери выбыл на несколько месяцев

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери выбыл из строя на длительный срок.

Французский ветеран заработал разрыв связок колена, а это по оценкам врачей 2-3 месяца без футбола.

Таким образом, «Баварии» придется провести осеннюю часть Бундеслиги и групповой этап Лиги чемпионов без Рибери.

Источник — Sport.ua

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