Франк Рибери выбыл на несколько месяцев

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери выбыл из строя на длительный срок.
Французский ветеран заработал разрыв связок колена, а это по оценкам врачей 2-3 месяца без футбола.
Таким образом, «Баварии» придется провести осеннюю часть Бундеслиги и групповой этап Лиги чемпионов без Рибери.
Источник — Sport.ua
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