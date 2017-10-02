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Евгений ОПАНАСЕНКО: «Хотели доказать, что мы – мужики»

Защитник «Зари» рассказал о камбэке в матче с «Динамо» (4:4)

  • 02.10.2017 12:23
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ФК Заря. Евгений Опанасенко
© ФК Заря. Евгений Опанасенко

Защитник луганской «Зари», автор одного из голов в ворота киевского «Динамо» Евгений Опанасенко ответил на несколько вопросов корреспондента пресс-службы.

- Могу сказать, что в первом тайме мы не критически уступали «Динамо», но допускали детские ошибки. Снова пропустили со стандарта. Там была моя ошибка в том числе. А в целом играли более-менее сконцентрировано. На второй тайм вышли, как бы описать, с каким-то «подрывом». Хотели доказать, что мы – мужики. Шли вперёд и забивали.

- На что Юрий Вернидуб акцентировал внимание в перерыве?
- Призвал нас не падать духом. Оставаться мужиками. У нас был второй тайм, чтобы доказать всем нашим болельщикам, что мы способны на многое.

- Когда команда уступала в счёте, ты активно помогал атакующей линии. Это была установка тренера или твоя инициатива?
- В принципе, я и в первом тайме старался идти вперёд, атаковать. Не всегда отдавали передачу. Но в целом, это одна из наигранных наших комбинаций, когда защитники подключатся к атаке.

- Можешь ли сказать, что этот матч был одним из лучших по зрелищности в твоей карьере?
- Думаю, что по накалу и эмоциям, по борьбе, эта игра спокойно войдёт в тройку лучших моих игр.

- Что бы ты сказал болельщикам после такого матча?
- Приглашаю ваш на каждый наш домашний матч. Мы же постараемся играть самоотверженно и делать всё для того, чтобы вы получали такое же наслаждение от игры, как в матче против «Динамо».

Источник — ТК Футбол

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