Евгений ОПАНАСЕНКО: «Хотели доказать, что мы – мужики»

Защитник луганской «Зари», автор одного из голов в ворота киевского «Динамо» Евгений Опанасенко ответил на несколько вопросов корреспондента пресс-службы.

- Могу сказать, что в первом тайме мы не критически уступали «Динамо», но допускали детские ошибки. Снова пропустили со стандарта. Там была моя ошибка в том числе. А в целом играли более-менее сконцентрировано. На второй тайм вышли, как бы описать, с каким-то «подрывом». Хотели доказать, что мы – мужики. Шли вперёд и забивали.

- На что Юрий Вернидуб акцентировал внимание в перерыве?

- Призвал нас не падать духом. Оставаться мужиками. У нас был второй тайм, чтобы доказать всем нашим болельщикам, что мы способны на многое.

- Когда команда уступала в счёте, ты активно помогал атакующей линии. Это была установка тренера или твоя инициатива?

- В принципе, я и в первом тайме старался идти вперёд, атаковать. Не всегда отдавали передачу. Но в целом, это одна из наигранных наших комбинаций, когда защитники подключатся к атаке.

- Можешь ли сказать, что этот матч был одним из лучших по зрелищности в твоей карьере?

- Думаю, что по накалу и эмоциям, по борьбе, эта игра спокойно войдёт в тройку лучших моих игр.

- Что бы ты сказал болельщикам после такого матча?

- Приглашаю ваш на каждый наш домашний матч. Мы же постараемся играть самоотверженно и делать всё для того, чтобы вы получали такое же наслаждение от игры, как в матче против «Динамо».