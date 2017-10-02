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Вилли САНЬОЛЬ: «Мы недовольны и разочарованы»

И. о. наставника «Баварии» прокомментировал поединок с «Гертой» (2:2)

  • 02.10.2017 11:41
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ФК Бавария. Вилли Саньоль
© ФК Бавария. Вилли Саньоль

И. о. главного тренера мюнхенской «Баварии» Вилли Саньоль подвел итоги матча Бундеслиги против «Герты» (2:2).

«Мы недовольны этим результатом. Когда ведешь со счётом 2:0, то, конечно, нужно демонстрировать концентрацию и дисциплину. У нас было много моментов, но мы забили лишь два мяча. Мы разочарованы, должны были сыграть эффективнее. Но таков футбол, мы должны принять ситуацию такой, какая она есть. Без нужной концентрации мы не будем лучшей командой Германии. И дело не только в защите. Дело во всей команде. Мы должны лучше взаимодействовать и быть более сбалансированными. Теперь во время перерыва на матчи сборных мы всё спокойно проанализируем», — отметил Саньоль.

Источник — ФК Бавария

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