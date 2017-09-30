Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
7-й тур
Ман Юнайтед
4:0
Кристал Пэлас
30.09.2017, FT

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас - 4:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

  • 02.10.2017 12:08
  • 122 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В поединке Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» разгромную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.