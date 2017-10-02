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Андрей БОГДАНОВ: «В Мариуполе разговаривают, но счет на табло»

Хавбек «Олимпика» не понимает претензий азовской команды к судейству в матче 11 тура УПЛ

  • 02.10.2017 11:25
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  • 1 комментария
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ФК Олимпик. Андрей Богданов
© ФК Олимпик. Андрей Богданов

Полузащитник «Олимпика» Андрей Богданов поделился своим мнением об игре с «Мариуполем» (3:2).

- Не знаю, что там Мариуполь говорит о судействе. Думаю, им не нужно говорить о судействе, ведь арбитр все четко и ровно судил. Какие могут быть претензии? Посмотрите разные чемпионаты. Когда было первое удаление, разве это желтая карточка? Тогда и не желтая у Зураба Очигавы была. Они там разговаривают, но счет на табло.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    kvlad200760
      kvlad200760, 02.10.2017 12:10
    0
    Дело не в удалениях!А в том что счет сравняли игроки Олимпика из положения вне игры!
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