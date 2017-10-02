Андрей БОГДАНОВ: «В Мариуполе разговаривают, но счет на табло»

Полузащитник «Олимпика» Андрей Богданов поделился своим мнением об игре с «Мариуполем» (3:2).
- Не знаю, что там Мариуполь говорит о судействе. Думаю, им не нужно говорить о судействе, ведь арбитр все четко и ровно судил. Какие могут быть претензии? Посмотрите разные чемпионаты. Когда было первое удаление, разве это желтая карточка? Тогда и не желтая у Зураба Очигавы была. Они там разговаривают, но счет на табло.
Источник — ТК Футбол
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