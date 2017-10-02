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Победа над Брайтоном позволила Венгеру обойти Фергюсона

Рулевой «канониров» победил своего 45-го соперника

  • 02.10.2017 11:20
  • 327 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Арсен Венгер
© Getty Images. Арсен Венгер

Победа «Арсенала» над «Брайтоном» позволила тренеру «канониров» Арсену Венгеру обойти в своеобразном рейтинге экс-тренера «МЮ» Алекса Фергюсона.

Дело в том, что Венгер у руля «Арсенала» победил своего 45-го соперника в рамках Премьер-лиги, установив тем самым исторический рекорд. На счету Фергюсона осталось 44 побежденных клуба.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ass36
    online
      ass36, 02.10.2017 12:12
    0
    Венгер это баба с базара тупорылый тренеришка.
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    ass36
    online
      ass36, 02.10.2017 12:12
    0
    Венгер это баба с базара тупорылый тренеришка.
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    Rustam OldBoy
    online
      Rustam OldBoy, 02.10.2017 12:28
    0
    ага, тільки список топових гравців, які стали зірками граючи у Венгера, у нього довжелезний. Мабуть ні в кого навіть подібного немає.
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