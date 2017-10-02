Победа над Брайтоном позволила Венгеру обойти Фергюсона

Победа «Арсенала» над «Брайтоном» позволила тренеру «канониров» Арсену Венгеру обойти в своеобразном рейтинге экс-тренера «МЮ» Алекса Фергюсона.
Дело в том, что Венгер у руля «Арсенала» победил своего 45-го соперника в рамках Премьер-лиги, установив тем самым исторический рекорд. На счету Фергюсона осталось 44 побежденных клуба.
Источник — Sport.ua
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