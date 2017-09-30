Сток Сити - Саутгемптон - 2:1. Видеообзор матча

Почему ты думаешь, что в Барсе никто ни кому не может "напихать"? И при чем тут совок? ...

В 98-м году в одном из матчей ЧУ киевляне также упустили победу, выигрывая 3:0 - http://uafootbal...

Можно быть недовольным результатом, но быть зрителем такого матча - счастье. Теперь понимаете, чт...

С каких пор Запорожский стадион стал домашним для ДК?сорі, помилився, як і відповідно статистика ...

При чем тут "кцапы"? О такой возможности говорили многие СМИ

Да, в основном согласен. Но, думаю, у них ничего б такого не было, еслиб центральные, Кастильские...

Вешать нужно таких как Пике продажная повия за бабло все продаст. Если на то пошло можно с одной ...