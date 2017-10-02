Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ярмоленко попал в символическую сборную 7-го тура Бундеслиги

Украинец получил одну из высших оценок по итогам тура

  • 02.10.2017 11:15
  • 1811 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Ярмоленко попал в символическую сборную 7-го тура Бундеслиги

Андрей Ярмоленко попал в символическую сборную по итогам седьмого тура Бундеслиги по версии портала Whoscored.

Украинский вингер забил гол и сделал результативную передачу, удостоившись рейтинга 8,4. По итогам тура выше рейтинг только у нападающего «Лейпцига» Марселя Забитцера (9.0).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Elblanko
      Elblanko, 02.10.2017 11:32
    +10
    Знаєте чому вадо не відповідає???
    На палихаючому пукані залетів за орбіту, там інтернету немає.
    Ссылка
    mafiozi250
      mafiozi250, 02.10.2017 11:40
    +9
    А кто такой вадо,местный дурачек что ли ?)
    Ссылка
    Evil
      Evil, 02.10.2017 11:44
    +4
    mafiozi250, 02.10.2017 11:40
    А кто такой вадо,местный дурачек что ли ?)

    Дурачок это мягко сказано - этому полыхающему клоуну уже за 50 а он все шуточки пытается писать
    Ссылка
    regsaer123
      regsaer123, 02.10.2017 12:04
    -1
    Evil, 02.10.2017 11:44
    mafiozi250, 02.10.2017 11:40
    А кто такой вадо,местный дурачек что ли ?)

    Дурачок это мягко сказано - этому полыхающему клоуну уже за 50 а он все шуточки пытается писать
    Так это ж Леон Кошатникович)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.