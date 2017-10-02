Ярмоленко попал в символическую сборную 7-го тура Бундеслиги

Андрей Ярмоленко попал в символическую сборную по итогам седьмого тура Бундеслиги по версии портала Whoscored.
Украинский вингер забил гол и сделал результативную передачу, удостоившись рейтинга 8,4. По итогам тура выше рейтинг только у нападающего «Лейпцига» Марселя Забитцера (9.0).
Источник — Sport.ua
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На палихаючому пукані залетів за орбіту, там інтернету немає.
Дурачок это мягко сказано - этому полыхающему клоуну уже за 50 а он все шуточки пытается писать
А кто такой вадо,местный дурачек что ли ?)
Дурачок это мягко сказано - этому полыхающему клоуну уже за 50 а он все шуточки пытается писать
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