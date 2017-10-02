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Гари КЭХИЛЛ: «Челси будет трудно вновь стать чемпионом»

Защитник лондонского клуба недоволен поражением от «Манчестер Сити» (0:1)

  • 02.10.2017 10:51
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ФК Челси. Гари Кэхилл
© ФК Челси. Гари Кэхилл

Гари Кэхилл считает, что «Челси» в субботнем матче с «Ман Сити» не смог соответствовать высоким стандартам, типичным для команды, однако он полагает, что у «синих» есть все, чтобы побороться за титул.

Это был печальный вечер на «Бридже», и наш лучший бомбардир Альваро Мората покинул поле из-за травмы в первом тайме, а затем Кевин де Брюйне забил победный гол за гостей в середине второго тайма.

Капитан «синих» подчеркнул, что потеря Мораты в начале матча сказалась на игре и стала настоящим разочарованием, но признал, что победил сильнейший.

«Посмотрите, как он начал карьеру в «Челси», и это был серьезный удар для нас, когда он покинул поле так рано», — говорит Кэхилл. 

«Это коснулось многих аспектов нашей игры. Он прекрасно создавал моменты и забивал голы до этого матча. Тактически мы в начале встречи переигрывали соперника. Мы хорошо оборонялись, мы постоянно отбирали мяч в обороне, но при этом было много игроков на нашей половине поля, и очень трудно было развернуть атаки».

«Мы привыкли быстро разворачивать атаки, и мы отдавали мяч в атаку, но очень много игроков было на нашей половине поля. Они усложнили нам жизнь, и нам пришлось много бегать. И потеря Альваро стала настоящим ударом».

Кэхилл признает, что ожидал более уверенную игру после впечатляющего выступления в Лиге Чемпионов против «Атлетико» и разгрома «Стоука» со счетом 4:0 на прошлой неделе.

«Конечно, это печально, — говорит он. — Я думал, мы будем играть гораздо лучше, особенно дома, так что это было печально. Естественно, мы потеряли очки, но, более того, я считаю, что наша игра не соответствовала высоким стандартам».

«Мы играли не так хорошо, как умеем, и как играли до этого, но надо отдать должное соперникам, они усложнили нам жизнь. Для нас этот матч был трудным, особенно после того, как мы вернулись домой в четверг в четыре часа утра. Это не оправдание, но влияющий фактор. Мы постоянно работали друг на друга, но мы слегка не дотягивали до необходимого уровня, а противник был очень силен. В прошлом сезоне мы были очень уверены в себе, когда играли дома, так что нам надо вернуться на этот путь».

«Синие» подходят к перерыву на матчи сборных, имея на шесть очков меньше, чем «горожане» и «МЮ», но Кэхилл знает, что впереди еще долгий путь в борьбе за титул, и он считает, что опыт еще даст себя знать.

«В данный момент они задают темп на первых строчках таблицы, как и «МЮ». Обе команды добиваются важных результатов и забивают много голов, но посмотрим. Еще только сентябрь, и посмотрим ближе к Рождеству, или где-нибудь в январе. Надеюсь, мы все еще будем в числе лидеров, а уже потом будет видно. У нас опытная команда, но, конечно, потерять очки в матче с «Ман Сити» было обидно».

«В прошлом сезоне мы доказали, что у нас есть все, чтобы стать чемпионами, но мы понимаем, что будет трудно. С тех пор, как я здесь, мы дважды становились чемпионами, и оба раза было крайне сложно. Посмотрите, как сильны наши соперники, однако самое важное — бороться до конца».

Источник — ФК Челси

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