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Руслан ФОМИН: «В первом тайме арбитр допустил ряд ошибок»

Форвард «Мариуполя» недоволен судейством в игре с «Олимпиком» (2:3)

  • 02.10.2017 10:48
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ФК Мариуполь. Руслан Фомин
© ФК Мариуполь. Руслан Фомин

Нападающий «Мариуполя» Руслан Фомин прокомментировал судейство в игре с «Олимпиком» (2:3).

- Считаю, в первом тайме арбитр допустил ряд ошибок, ведь сразу посадил наших двух центральных защитников на карточки, в одном из эпизодов можно было удалять игрока соперника. Пускай это разбирают эксперты.

Источник — ТК Футбол

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