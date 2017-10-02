Руслан ФОМИН: «В первом тайме арбитр допустил ряд ошибок»

Нападающий «Мариуполя» Руслан Фомин прокомментировал судейство в игре с «Олимпиком» (2:3).
- Считаю, в первом тайме арбитр допустил ряд ошибок, ведь сразу посадил наших двух центральных защитников на карточки, в одном из эпизодов можно было удалять игрока соперника. Пускай это разбирают эксперты.
Источник — ТК Футбол
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