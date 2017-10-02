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Леонид БУРЯК: «Шансы Марлоса в сборной — 50 на 50»

Бывший наставник национальной команды Украины рассказал о перспективах натурализованного бразильца

  • 02.10.2017 10:36
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Sport.ua. Леонид Буряк
© Sport.ua. Леонид Буряк

Леонид Буряк рассказал, сможет ли бразильский полузащитник Марлос помочь сборной Украины.

«Лично я к натурализации негативно отношусь, — говорит экс-наставник сборной Украины Леонид Буряк. — Предложили бы мне сменить гражданство, не согласился бы. Но тут от человека все зависит. Марлосу уже 29 лет, и вряд ли его пригласили бы в сборную Бразилии, как это случилось с Тайсоном. У него высокая квалификация, но даст ли он что-то нашей национальной команде? Сразу сказать сложно, тем более что результата все ждут в первых же матчах. Особенно с Хорватией, а Косово мы и без него обыграем».

«Да, у нас есть проблема с форвардами, но он ведь не нападающий, Марлос играет на позициях Коноплянки и Ярмоленко, придется перестраиваться. Но бразилец ведь не вдруг получил гражданство и вызов в сборную. Эту идею вынашивали, журналисты ее подогревали и не думаю, что Марлос пошел на это, чтобы сидеть в запасе. Полагаю, тренеры уже понимают, как его использовать. Думаю, что шансы проявить себя у Марлоса — 50 на 50. Это не чемпионат Украины, в сборной — другая игра».

Источник — Вести

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