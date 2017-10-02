Валерий ФЕДОРЧУК: «У Реброва ничего не выпрашивал»

Украинский полузащитник Валерий Федорчук рассказал о своих травмах и о том, почему решил уйти из киевского «Динамо».

— Если тебе все так нравилось в Днепре, то почему ты не продлил контракт?

— Не исключен вариант, что клубные боссы испугались. Мол, повторно порвав крестообразные связки, я уже не смогу выйти на свой уровень.

— Действительно, как говорится, такого не пожелаешь и врагу: за короткий промежуток времени ты дважды травмировал крестообразные связки на одной и той же ноге…

— И, что любопытно, все это происходило на тренировках. Сначала — когда выступал за Кривбасс, а затем уже в Днепре мой одноклубник Пико с его 90-килограммовым весом умудрился навалиться на мою ногу. Когда я позвонил в Мюнхен хирургу, делавшему мне первую операцию, он долго не мог поверить, что пластика не выдержала, и такое могло случиться.

—Наверняка снова оказаться на восемьмесяцев вне футбола было психологическим ударом. Не возникало мысли, что пора завязывать?

— Было дело, но силы не сдаваться давала поддержка родных и одноклубников, которые, кстати, на один из матчей вышли в футболках с моей фамилией, желая быстрого выздоровления.

Ну а окончательно я поверил, что смогу вернуться в строй, после знакомства с сербским реабилитологом Андреа Милутиновичем, который в свое время, при Маркевиче, работал в Металлисте.

Я два месяца находился в Белграде под его опекой. В прямом смысле этого слова становился на ноги и постепенно убеждался, что своего последнего слова в футболе еще не сказал. После возвращения на поле ко многому стал относиться спокойнее, и, думаю, это пошло мне на пользу.

— Однако переход в киевское Динамо принес много разочарований…

— Дело в том, что в своих предыдущих командах я привык играть от звонка до звонка. А в Динамо мне такой возможности не предоставляли.

— С тогдашним рулевым Сергеем Ребровым объясниться не пробовал?

— А зачем? Да и не в моих этоправилах. Я — профессионал и должен доказывать свою состоятельность на футбольном поле, а не выпрашивать что-то у главного тренера.

Поверьте, это очень некомфортно, когда ты чувствуешь, что заряжен энергией, готов покорять вершины, а вынужден прозябать на скамейке запасных. И чтобы найти выход из этой ситуации, мы с руководством Динамо по обоюдному согласию решили прекратить сотрудничество…