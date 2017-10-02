ПАВЕЛКО: «Очень приятно, что Марлос принял украинское гражданство»

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал решение Марлоса сменить гражданство.

- Очень приятно, что гражданин Бразилии, который начал свою карьеру в Харькове, а потом перешел в «Шахтер», принял украинское гражданство. Также очень приятно, что гражданство получила вся его семья. Плюс ли это для сборной? Ответ на этот вопрос даст тренерский штаб.

Хочется, чтобы у нас было огромное количество своих воспитанников, и мы не задумывались о натурализации.