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ПАВЕЛКО: «Очень приятно, что Марлос принял украинское гражданство»

Глава ФФУ прокомментировал решение полузащитника «Шахтера»

  • 02.10.2017 10:19
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Метки
ФК Шахтер Донецк. Марлос
© ФК Шахтер Донецк. Марлос

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал решение Марлоса сменить гражданство.

- Очень приятно, что гражданин Бразилии, который начал свою карьеру в Харькове, а потом перешел в «Шахтер», принял украинское гражданство. Также очень приятно, что гражданство получила вся его семья. Плюс ли это для сборной? Ответ на этот вопрос даст тренерский штаб.

Хочется, чтобы у нас было огромное количество своих воспитанников, и мы не задумывались о натурализации.

Источник — ТК Футбол

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