ПАВЕЛКО: «Очень приятно, что Марлос принял украинское гражданство»

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал решение Марлоса сменить гражданство.
- Очень приятно, что гражданин Бразилии, который начал свою карьеру в Харькове, а потом перешел в «Шахтер», принял украинское гражданство. Также очень приятно, что гражданство получила вся его семья. Плюс ли это для сборной? Ответ на этот вопрос даст тренерский штаб.
Хочется, чтобы у нас было огромное количество своих воспитанников, и мы не задумывались о натурализации.
Источник — ТК Футбол
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