Пике со слезами на глазах пообещал покинуть сборную Испании

Игрок «Барселоны» Жерар Пике, являющийся ярым сторонником отделения Каталония от Испании, после матча Примеры заявил, что при необходимости покинет сборную Испании перед ЧМ-2018.
Причем, давая интервью на эту тему, Пике прослезился.
Вчера в Барселоне прошел так называемый референдум о независимости Каталонии. Испанские власти заявили о неприятии любых результатов.
Источник — Sport.ua
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