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Пике со слезами на глазах пообещал покинуть сборную Испании

В случае независимости Каталонии игрок «Барселоны» завершит карьеру в сборной

  • 02.10.2017 09:48
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Getty Images
© Getty Images

Игрок «Барселоны» Жерар Пике, являющийся ярым сторонником отделения Каталония от Испании, после матча Примеры заявил, что при необходимости покинет сборную Испании перед ЧМ-2018.

Причем, давая интервью на эту тему, Пике прослезился.

Вчера в Барселоне прошел так называемый референдум о независимости Каталонии. Испанские власти заявили о неприятии любых результатов.

Источник — Sport.ua

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