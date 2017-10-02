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Андрей ШАХОВ: «В Динамо нет лидера, поэтому пробивается очередное дно»

Известный журналист – о матче «Заря» - «Динамо»

  • 02.10.2017 09:18
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Заместитель главреда журнала «Футбол» Андрей Шахов прокомментировал результат матча «Заря» - «Динамо».

«Второй раз за неделю динамовцы убедились, что в футболе триумф и позор могут разделять 45 минут. Только на этот раз Хацкевич оказался по ту сторону успеха. Пока команда не станет управляемой, дисциплинированной, пока она не научится играть не один тайм, а два, — дела не будет.

Но ведь Хацкевич не группу в детском саду принял, а команду. Да, не в лучшем состоянии, но достаточно крепкую и с большим числом опытных игроков. Почему такое происходит? Главная причина, по-моему, в отсутствии лидера на поле. Нет, не Ярмоленко, а такого, каким был Колотов, Демьяненко, Лужный, который может напихать, повести игроков за собой, завести.

Лидеров не назначают, ими становятся. В этом «Динамо» таковым еще никто не стал и, честно говоря, даже не знаю, кто из этого состава в состоянии стать Лидером. С большой буквы. А потому и пробивается очередное дно, когда команда не удерживает в чемпионате Украины преимущество в три мяча», — написал Шахов на своей странице в социальной сети Facebook.

Источник — Facebook.com

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