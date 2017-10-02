Шансы Шахтера и Динамо в еврокубках

Может Динамо на контору стало играть? А что, все может быть

от мені подобаються наші "фани". Три роки нили, що "ігри нєт, смотрєть нє інтєрєсн...

во втором Буяльский=в последнем Буяльский

Если кто-то обратил внимание во всех 4-х пропущеных Динамо мячах поучаствовал не кто иной как Вид...