Шансы Шахтера и Динамо в еврокубках

После матчей второго тура групповых раундов еврокубков ставки букмекеров на Шахтер и Динамо скорректировались
Если успех в первом туре группового раунда Лиги чемпионов с Наполи (2:1) поднял Шахтер в глазах экспертов популярной британской конторы William Hill с коэффициента 4,2 (на выход из группы) до 2,5, то выездное поражение от Манчестер Сити (0:2) во второй игровой день подкорректировал показатель не в лучшую сторону (3,25).
Соответственно, на проход итальянского клуба, который победил Фейеноорд (3:1) ставки чуть повысились — с 1,5 до 1,25. На Манчестер Сити коэффициент остался примерно таким же — 1,02, а чемпион Голландии опустился на дно (17).
Фаворитом Лиги чемпионов продолжают считать Реал. Коэффициент на его победу в турнире — 5. Далее идут ПСЖ (5,5), Барселона (7), Бавария (9) и Манчестер Сити (10).
Шахтер с Бешикташем и Монако делит 18-е место в этом реестре (101).
В Лиге Европы киевское Динамо находится на 13-й позиции в списке фаворитов (51). До победы над Партизаном в Белграде было 17-е. Больше всего букмекеры верят в Милан и Арсенал (7). Заря после победы над Атлетиком (1:0) по коэффициенту (251) опережает уже восемь клубов!
Источник — zbirna.com
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