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Матч Заря - Динамо установил сразу несколько рекордов

Поединок в Запорожье стал матчем с самой результативной ничьей в истории чемпионата Украины

  • 02.10.2017 08:42
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ФК Динамо
© ФК Динамо

Заря и Динамо выдали самую результативную ничью в истории чемпионата Украины, а киевляне третий пропустили четыре мяча

Матч, который подвел черту первому кругу первого этапа чемпионата Украины сезона-2017/2018, получился необыкновенным. Шоу вышло на славу, а команды забили восемь мячей, причем первый тайм выиграло Динамо — 3:0, а второй — Заря — 4:1.

Динамо третий раз в истории ЧУ пропустило в одном матче четыре мяча. Первый раз такое случилось в сентябре 1996 года, второй — в декабре 2016-го. А вообще этой 22-й случай, когда динамовцы пропустили как минимум три мяча в одном поединке. Первый раз в этом списке появилась Заря.

В итоге получилась необычайно боевая ничья 4:4, что стало новым рекордом чемпионата Украины. Счет 3:3 встречался 31 раз (в мае 1996-го и в марте 2010-го — по два раза в одном туре). В том числе дважды — в матчах с участием Динамо (с Таврией в сентябре 1998-го и с донецким Металлургом в апреле 2008-го).

Кроме того, в матче в сумме было забито восемь мячей. А таких случаев в истории чемпионата Украины было 32. Это — 33-й, причем первый ничейный. И третий, когда в воротах сразу двух команды побывало не менее четырех мячей. Первый произошел в 1996 году, второй — в 2003-м.

Источник — zbirna.com

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