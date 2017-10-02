Матч Заря - Динамо установил сразу несколько рекордов

Заря и Динамо выдали самую результативную ничью в истории чемпионата Украины, а киевляне третий пропустили четыре мяча



Матч, который подвел черту первому кругу первого этапа чемпионата Украины сезона-2017/2018, получился необыкновенным. Шоу вышло на славу, а команды забили восемь мячей, причем первый тайм выиграло Динамо — 3:0, а второй — Заря — 4:1.



Динамо третий раз в истории ЧУ пропустило в одном матче четыре мяча. Первый раз такое случилось в сентябре 1996 года, второй — в декабре 2016-го. А вообще этой 22-й случай, когда динамовцы пропустили как минимум три мяча в одном поединке. Первый раз в этом списке появилась Заря.



В итоге получилась необычайно боевая ничья 4:4, что стало новым рекордом чемпионата Украины. Счет 3:3 встречался 31 раз (в мае 1996-го и в марте 2010-го — по два раза в одном туре). В том числе дважды — в матчах с участием Динамо (с Таврией в сентябре 1998-го и с донецким Металлургом в апреле 2008-го).



Кроме того, в матче в сумме было забито восемь мячей. А таких случаев в истории чемпионата Украины было 32. Это — 33-й, причем первый ничейный. И третий, когда в воротах сразу двух команды побывало не менее четырех мячей. Первый произошел в 1996 году, второй — в 2003-м.