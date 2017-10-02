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Богдан БУТКО: «Соперник ничего не создал у наших ворот»

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко – о матче против «Карпат»

  • 02.10.2017 08:17
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ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко – о матче против «Карпат».

– Соперник практически ничего не создал у наших ворот. Может показаться, что нам было легко, но это не совсем так. Все равно еще чувствовалась некоторая усталость: после таких тяжелых игр, как у нас была в Манчестере, состояние оставляет желать лучшего. Главное – взяли три очка. Теперь нужно переключаться на сборную. Мы должны выйти и доказать, что можем в предстоящих двух встречах набрать шесть пунктов. Приложим максимум усилий, чтобы добиться цели.

Источник — ФК Шахтер

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