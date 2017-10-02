Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Марьян МЫСЫК: «Присутствие нового тренера где-то мотивировало»

Хавбек «Стали» рассказал о матче против «Вереса»

  • 02.10.2017 07:48
  • 118 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Сталь
© ФК Сталь

Полузащитник каменской «Стали» Марьян Мысык в интервью клубной пресс-службе прокомментировал итоги гостевого поединка во Львове против «Вереса» (1:1):

– Марьян, после финального свистка у тебя лично больше какие эмоции преобладают: горечь от потери двух очков либо напротив, осознание того, что гостевая ничья против пятой команды текущего чемпионата это не так уж и плохо?
– Эмоции, скрывать не буду, противоречивые. С одной стороны обидно пропустить гол в концовке игры, с иной – в нашем исполнении сегодня была хорошая, прежде всего, командная игра. Нам лучше удался первый тайм, во втором имели ряд моментов, чтобы оформить итоговую победу. Хотя «Верес» на сегодняшний день на 5-м месте и показывает хорошую игры, на мой взгляд мы сегодня скорее потеряли два очка, нежели добыли ничью.

– Сегодня «Сталь» играла в своей стихии: были свободные зоны, пространство, удавалась контригра. Согласишься, что «Верес», возможно, где-то недооценил нашу команду?
– Сомневаюсь, что со стороны «Вереса» была какая-то недооценка по отношению к нам. Да, мы молодая команда, но от игры к игре набираемся опыта и готовы побеждать.

– Можно вспомнить минимум три отличных шанса у тебя в этой игре, плюс голевую передачу. Но забивать почему-то пока не получается…
– Лучше кого бы ты ни было я понимаю все свои недостатки, стараюсь исправиться. Может быть, пока фарта не хватает, не знаю… Очень надеюсь, что наш новый тренер сможет помочь в этом и мне, и команде в целом.

– Сегодня Николай Костов наблюдал с трибуны за игрой команды. Как думаешь, этот факт дополнительно мотивировал команду?
– Возможно, присутствие нового главного тренера в некоторой степени и мотивировало, но, повторюсь, мы молодая команда и не собираемся уступать более опытным соперникам. Потому на каждый без исключения матч выходим до предела мотивированными с желанием продемонстрировать хорошую игру и добиться победы.

– Можно ли сегодняшний матч наряду с двумя первыми победными против «Зари» и «Черноморца» назвать наиболее убедительными в текущем сезоне для «Стали»?
– Да, сегодня получился хороший матч. Но к двум названным вами матчам я бы еще добавил поединок с «Шахтером» на «Метеоре» и первый тайм гостевой игры во Львове с «Карпатами».

Источник — ФК Сталь Каменское

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.