Марьян МЫСЫК: «Присутствие нового тренера где-то мотивировало»

Полузащитник каменской «Стали» Марьян Мысык в интервью клубной пресс-службе прокомментировал итоги гостевого поединка во Львове против «Вереса» (1:1):



– Марьян, после финального свистка у тебя лично больше какие эмоции преобладают: горечь от потери двух очков либо напротив, осознание того, что гостевая ничья против пятой команды текущего чемпионата это не так уж и плохо?

– Эмоции, скрывать не буду, противоречивые. С одной стороны обидно пропустить гол в концовке игры, с иной – в нашем исполнении сегодня была хорошая, прежде всего, командная игра. Нам лучше удался первый тайм, во втором имели ряд моментов, чтобы оформить итоговую победу. Хотя «Верес» на сегодняшний день на 5-м месте и показывает хорошую игры, на мой взгляд мы сегодня скорее потеряли два очка, нежели добыли ничью.



– Сегодня «Сталь» играла в своей стихии: были свободные зоны, пространство, удавалась контригра. Согласишься, что «Верес», возможно, где-то недооценил нашу команду?

– Сомневаюсь, что со стороны «Вереса» была какая-то недооценка по отношению к нам. Да, мы молодая команда, но от игры к игре набираемся опыта и готовы побеждать.



– Можно вспомнить минимум три отличных шанса у тебя в этой игре, плюс голевую передачу. Но забивать почему-то пока не получается…

– Лучше кого бы ты ни было я понимаю все свои недостатки, стараюсь исправиться. Может быть, пока фарта не хватает, не знаю… Очень надеюсь, что наш новый тренер сможет помочь в этом и мне, и команде в целом.



– Сегодня Николай Костов наблюдал с трибуны за игрой команды. Как думаешь, этот факт дополнительно мотивировал команду?

– Возможно, присутствие нового главного тренера в некоторой степени и мотивировало, но, повторюсь, мы молодая команда и не собираемся уступать более опытным соперникам. Потому на каждый без исключения матч выходим до предела мотивированными с желанием продемонстрировать хорошую игру и добиться победы.



– Можно ли сегодняшний матч наряду с двумя первыми победными против «Зари» и «Черноморца» назвать наиболее убедительными в текущем сезоне для «Стали»?

– Да, сегодня получился хороший матч. Но к двум названным вами матчам я бы еще добавил поединок с «Шахтером» на «Метеоре» и первый тайм гостевой игры во Львове с «Карпатами».