Сергій МЯКУШКО: «Всі викладались на максимум»

Завершувати перше коло чемпіонату львів’янам довелось у протистоянні проти чинних чемпіонів України. «Гірники», незважаючи на виснажливий матч у Манчестері, вийшли на поєдинок проти «зелено-білих» бойовим складом. Сергій Мякушко поспілкувався з Інформаційним центром ФК «Карпати» та підсумував невдалий результат у Харкові.



«Шахтар» – хороша, сильна команда; сьогодні на полі вони це довели. «Гірники» показали класний рівень гри. Щодо самовіддачі нашої команди, то всі викладались на максимум. Хотіли здобути позитивний результат і знали, що будь-яку можливість забити необхідно використовувати. Дійсно, ті кілька гольових моментів можливо могли змінити не тільки рахунок, а й саму гру. Хлопці старались, кожний віддавав усе, що міг. Грали та боролись до кінця.



Так, ми грали другим номером, були до цього готові. «Шахтар» мав перевагу на полі, тому нам довелось перебудовуватись по ходу гри. Знали, що вони вміють добре контролювати м’яч, будуть швидко виходити в атаку. Так і сталось, «гірники» використали свої можливості та забили два голи», – підсумував карпатівець.