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Иван ОРДЕЦ: «Важная победа перед встречами сборной Украины»

Защитник «Шахтера» прокомментировал матч против «Карпат»

  • 02.10.2017 07:29
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ФК Шахтер Донецк. Иван Ордец
© ФК Шахтер Донецк. Иван Ордец

Защитник «Шахтера» Иван Ордец прокомментировал матч против «Карпат»:

«Показали хорошую игру – думаю, болельщикам она понравилась. Выполнили установку на поединок, все время держали мяч под контролем, забили два гола, организовали еще много моментов и не позволили сопернику отличиться. Важная победа перед встречами сборной Украины. Отправляемся в национальную команду с прекрасным настроением. Теперь нужно проявить себя в предстоящих матчах с Косово и Хорватией. Будем стремиться выйти из группы».

Источник — ФК Шахтер

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