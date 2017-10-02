Иван ОРДЕЦ: «Важная победа перед встречами сборной Украины»

Защитник «Шахтера» Иван Ордец прокомментировал матч против «Карпат»:
«Показали хорошую игру – думаю, болельщикам она понравилась. Выполнили установку на поединок, все время держали мяч под контролем, забили два гола, организовали еще много моментов и не позволили сопернику отличиться. Важная победа перед встречами сборной Украины. Отправляемся в национальную команду с прекрасным настроением. Теперь нужно проявить себя в предстоящих матчах с Косово и Хорватией. Будем стремиться выйти из группы».
Источник — ФК Шахтер
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