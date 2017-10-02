В Грузии на предматчевой разминке умер футболист

В том то и дело: Коно не садят на лавку потому, теперешний подбор игроков Шальке не впечатляет. И...

И Динамо был похожий матч, только с Ильичевцем. При счете 2-0 в свою пользу умудрились проиграть....

А речь как раз о пасе на Кензеру и идет.Согласен что эпизод в динамике,но в момент передачи(не в ...

М-да,по ходу у нас появилась новая команда-команда ОДНОГО тайма,далеко пойдет Динамо с такой игро...

Смотрел игру от удивления торча.Пропустить за тайм четыре мяча !Да за такое "достижение"...

зоря - молодець, а дк - холодець!