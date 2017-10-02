В Грузии на предматчевой разминке умер футболист

Вратарь грузинского футбольного клуба «Зугдиди», 31-летний Шота Маминашвили в воскресенье потерял сознание во время разминки перед матчем, после чего скончался в больнице, куда он был доставлен со стадиона, сообщают грузинские СМИ.
По их информации, в связи с трагическим случаем был отменен матч между футбольными клубами «Зугдиди» и «Вит Джорджиа», который должен был состояться в воскресенье во Мцхете. Как отмечают СМИ, Маминашвили большую часть своей карьеры провел в составе батумского «Динамо», а к клубу «Зугдиди» присоединился перед началом текущего сезона.
Источник — Интерфакс
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