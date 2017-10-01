Реал победил Эспаньол благодаря дублю Иско

Надоїв цей негатив. Динамо зіграло як може (ну блін це вже не команда 98го, змиріться з цим). А о...

Договорняк.

Може краще в Динамо поміняти президента клуба???

А ведь у Зари похожий матч уже был в 2014 в отборе ЛЕ 2014 г с Фейенордом, когда после домашней ...

Шож ты своих кротов не научил?