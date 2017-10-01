Реал победил Эспаньол благодаря дублю Иско

В 7-м туре испанской Примеры мадридский «Реал» на своем поле победил «Эспаньол». В каждом из таймов по одному мячу забил Иско.
«Реал Мадрид» - «Эспаньол» - 2:0
Иско, 28, Иско, 72
«Реал Мадрид»: Кейлор Навас, Ашраф Хакими, Начо Фернандес, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Лука Модрич (Дани Себальос, 81), Каземиро, Тони Крооc (Лукас Васкес, 70), Марко Асенсио, Иско (Борха Майораль, 89), Криштиану Роналду
«Эспаньол»: Пау Лопес, Аарон Карисоль, Марио Эрмосо, Марк Рока (Марк Наварро, 46), Давид Лопес, Серхи Дардер, Хавьер Фуэго, Серхио Санчес (Эстебан Гранеро, 68), Лео Баптистао, Хосе Мануэль Хурадо (Серхио Гарсиа, 46), Херард Морено
Начо Фернандес, 36. Каземиро, 77. - Серхио Санчес, 64. Аарон Карисоль, 89.
Автор — Макар Гнедаш, Sport.ua
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