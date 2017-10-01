Александр ХАЦКЕВИЧ: «Насовершали ошибок на 2-3 игры вперёд»

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич:
- Наверное вам всем игра понравилась. Мне не понравился, понятно, второй тайм. И игра нашей обороны. Особенно во втором тайме. Это самоуверенность, безответственность. Мы уже сами разберём, кто какие ошибки допустил. Но мы не имели права, ведя в счёте 3:0, играть вничью и терять такие важные два очка.
- Как вам «Заря»?
- Я говорил ребятам после первого тайма, что команда не остановится. У «Зари» есть характер. У неё прекрасный тренер, который не сдаётся. Но получилось, что моя команда меня не услышала, а «Заре» респект за второй тайм.
- Болельщикам такой футбол нравится. Но много голов – это много ошибок...
- Да, голы забиваются после ошибок и мы их насовершали на 2-3 игры вперёд, но кроме этих моментов, когда мы пропускали мячи, были ещё моменты у наших ворот.
Источник — ФК Заря
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