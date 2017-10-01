Александр ХАЦКЕВИЧ: «Насовершали ошибок на 2-3 игры вперёд»

экпэрд

Зорька хорошо,динамовские пуканы взорвала изи катка)).

Я не понимаю, пару дней назад вы играете в нечто подобное с партизаном, только наоборот. Как можн...

В голе Мбокани был офсайд,это было заметно.Например я сразу заметил.Кстати тот же боковой в сторо...

Причем тут Мбокани? Леон говорил про офсайд при первой передаче. Там было на грани и надо смотрет...