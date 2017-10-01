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11-й тур
Заря
4:4
Динамо Киев
01.10.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Юрий ВЕРНИДУБ: «Для меня эта игра останется на долгую память»

«Заря» – «Динамо» – 4:4. Послематчевая пресс-конференция главного тренера луганчан

  • 01.10.2017 22:49
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Метки
zarya-lugansk.com, Юрий Вернидуб
© zarya-lugansk.com, Юрий Вернидуб

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб:

- Встречались два участника группового этапа Лиги Европы. Если разбирать наш первый тайм, то мы его провалили. Счёт говорил сам за себя. Хорошо, что ребята услышали меня и после перерыва показали тот футбол, который понравился болельщикам. Я думаю, такие игры дорогого стоят. Для меня эта игра, как, думаю, и для моего коллеги Александра Хацкевича, останется на долгую память. Я у ребят попросил диск с записью матча, чтобы оставить его. Такие игры дорогого стоят. Проигрывать 0:3, а затем обыграть во втором тайме «Динамо» 4:1. Счёт, думаю, по игре. Самое важное, что мы не уступили и взяли тот балл, который нам так необходим.
 
- Помните, когда вам приходилось отыгрываться при таком счёте?
- В моей карьере такое было, когда я выступал за «Зенит». Мы проиграли 0:2 первый тайм, ещё и пенальти нам не забили. А во втором забили трижды и выиграли 3:2, обыграв московское «Торпедо».
 
- Вопрос об игре с «Атлетиком». Букмекеры оценивали победу «Зари» коэффициентом 17. Какие шансы на победу над испанцами дали бы перед матчем вы?
- Мне в Испании задали вопрос на пресс-конференции, подчеркнув, что явным фаворитом является «Атлетик». Но я ответил, что болельщики верят в нас и будут болеть до конца. Мы в себя верили и знали, что дадим бой и стыдно за игру не будет. А получилось ещё лучше. Я очень горжусь теми ребятами, которые сейчас в клубе. Они мужики! Настоящие профессионалы!
 
- Сегодня услышал фразу: «Во втором тайме «Заря» победила саму себя». Команда проявила невозможное. Согласны ли с этим утверждением?
- На установке я ребятам говорил, что всегда нужно верить в себя. Это самое важное. Я эмоциональный человек и могу кричать в перерыве. Сегодня я не кричал. Зашёл и сказал: «Наши фанаты вывесили баннер «Мужики» и если мы действительно такие мужики, то должны выйти и доказывать это». И ещё раз убедился, что в нашей команде настоящие мужики, спортсмены с большой буквы.
 
- Какие планы команды относительно паузы в чемпионате?
- Три дня будут выходными. Мы столько игр сыграли сейчас. Плюс впереди очень плотный график. Решили не делать никаких товарищеских игр во время паузы в чемпионате.  Надеюсь, что во втором круге, а стартует он 14-го числа, мы начнём набирать те очки, которые нам необходимы и вскарабкаемся на то место, которое заслуживаем.
 
- Иури забил гол, а перед этим получил жёлтую за разговоры. Как у него с дисциплиной?
- Это были эмоции. Я ему сказал об этом и он меня услышал. Больше таких моментов не было. Думаю, все они люди. Не роботы. Эмоции всё равно есть. Хуже, поверьте, когда их нет.
 
Меня радует ещё один игрок – Силас. Нужно было просто время. Три месяца мы поработали и сегодня вы увидели этого футболиста. Видели вы его и в матче с «Атлетиком». Он выходит на приличный уровень и является хорошей, боевой единицей для нашего клуба.

Источник — ФК Заря

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