Шевченко довызвал в сборную защитника Олимпика

Защитники донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий и Богдан Бутко в матче против «Карпат» покинули поле раньше времени. И если Бутко уже находится в расположении сборной Украины, то Ракицкий улетел в Киев на медобследование.
В срочном порядке тренеры национальной команды приняли решение довызвать 21-летнего защитника «Олимпика» и молодежной сборной Павла Лукьянчука, который может сыграть и в центре обороны, и на правом фланге. В этом сезоне Павел принял участие в семи матчах «Олимпика».
Добавим, что 2 октября сборная Украины в Харькове начнет подготовку к матчам с Косовом (6 октября) и Хорватией (9 октября).
Источник — zbirna.com
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