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Шевченко довызвал в сборную защитника Олимпика

Павел Лукьянчук заменит Ярослава Ракицкого, если повреждение игрока «Шахтера» окажется серьезным

  • 01.10.2017 21:55
  • 1756 просмотров
  • 2 комментария
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ФФУ. Павел Лукьянчук
© ФФУ. Павел Лукьянчук

Защитники донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий и Богдан Бутко в матче против «Карпат» покинули поле раньше времени. И если Бутко уже находится в расположении сборной Украины, то Ракицкий улетел в Киев на медобследование.

В срочном порядке тренеры национальной команды приняли решение довызвать 21-летнего защитника «Олимпика» и молодежной сборной Павла Лукьянчука, который может сыграть и в центре обороны, и на правом фланге. В этом сезоне Павел принял участие в семи матчах «Олимпика».

Добавим, что 2 октября сборная Украины в Харькове начнет подготовку к матчам с Косовом (6 октября) и Хорватией (9 октября).

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    dimavol09
      dimavol09, 01.10.2017 22:14
    0
    странный выбор, перспективы не видно, для усиления Пластун намного предпочтительней у него 16 игр из них 11 в европе
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    ding01
    online
      ding01, 01.10.2017 22:33
    +2
    Андрюша мне чем то напоминает того тренера с карпат(испанца) которого выгнали!-логика в том что ее нет...
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