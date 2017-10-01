Шевченко довызвал в сборную защитника Олимпика

Защитники донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий и Богдан Бутко в матче против «Карпат» покинули поле раньше времени. И если Бутко уже находится в расположении сборной Украины, то Ракицкий улетел в Киев на медобследование.

В срочном порядке тренеры национальной команды приняли решение довызвать 21-летнего защитника «Олимпика» и молодежной сборной Павла Лукьянчука, который может сыграть и в центре обороны, и на правом фланге. В этом сезоне Павел принял участие в семи матчах «Олимпика».

Добавим, что 2 октября сборная Украины в Харькове начнет подготовку к матчам с Косовом (6 октября) и Хорватией (9 октября).