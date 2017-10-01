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Валенсия обыграла Атлетик, Вильярреал – Эйбар

Соперник луганской «Зари» в Лиге Европы потерпел поражение на выезде

  • 01.10.2017 21:44
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ФК Валенсия
© ФК Валенсия

Чемпионат Испании. 7-й тур

«Валенсия» – «Атлетик» – 3:2
Голы: 1:0 – 27 Дзадза, 2:0 – 34, пенальти Парехо, 2:1 – 59 Адурис, 3:1 – 66 Родриго, 3:2 – 76 Рауль Гарсия.

«Валенсия» – Нето, Гарай, Гайя, Монтойя, Габриэл, Гонсалу Гедеш (Тони Лато, 83), Парехо, Солер, Перейра (Максимович, 71), Дзадза, Родриго (Санти Мина, 73).
«Атлетик» – Аррисабалага, Нуньес, Баленсиага, Иньиго Лекуэ, Лапорт, Сан Хосе (Адурис, 46), Сусаета, Кордоба, Итурраспе, Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 60), Микель Весга.
Предупреждения: Гайя (18), Аррисабалага (33), Нуньес (50), Рауль Гарсия (63), Микель Весга (80), Парехо (84), Дзадза (84).
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«Вильярреал» – «Эйбар» – 3:0
Голы: 1:0 – 25 Бакамбу, 2:0 – 52 Бакамбу, 3:0 – 76, пенальти Бакамбу.

«Вильярреал» – Барбоса, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Руис, Форнальс, Родри Эрнандес, Кастильехо (Герра, 82), Тригерос (Сориано, 73), Бакамбу, Сансоне (Бакка, 66).
«Эйбар» – Дмитрович, Ломбан, Жунка, Капа, Арбилья, Пенья (Жордан, 77), Эскаланте (Ривера, 82), Дани Гарсия, Инуи, Кике (Шарлес, 67), Энрик.
Предупреждения: Родри Эрнандес (31), Альваро Гонсалес (47), Дани Гарсия (50).

Источник — Sport.ua

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