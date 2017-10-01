Юрий ВИРТ: «Сложно было достучаться до футболистов»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт:



– Юрий Николаевич, абстрагируясь от событий первого тайма, что пришлось сказать команде в перерыве? Удалось ли сбить некую эйфорию, особенно после игры с «Динамо»?

– Тяжело было. По настрою я заметил, что, мягко говоря, не все у нас получалось. Был серьезный разговор в перерыве. Я сказал команде, что если будем продолжать в том же духе, очень плачевно для нас это может закончиться. Конечно, требовалось добавить в дисциплине, добавить в скорости. Мы все медленно делали, у нас были очень большие разрывы в середине поля, чем и пользовался соперник. Во втором тайме тоже у нас не идеально все было.



Благодарен своим футболистам за то, что боролись до конца. Наверное, эмоций сегодня не хватило, но это футбол. Я их настраивал, но сегодня у нас не получилось то, что мы задумывали.



Сорванный голос? Это такое дело… Очень сложно было достучаться до футболистов и сейчас по горячим следам трудно сказать, что тому есть причина. Не очень дисциплинированно сегодня сыграли в плане организации. Против молодой, техничной команды «Сталь» – козыри которой скорость и умение обыграть «один в один» – нам было тяжело. Однако мы хотели добиться сегодня победы, но многого из намеченного на эту игру не удалось воплотить в жизнь. Впрочем, нужно сказать, что в ряде моментов нам сегодня повезло, благодаря чему, в итоге, завершили эту встречу вничью.