Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
11-й тур
Верес
1:1
Сталь Каменское
01.10.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Юрий ВИРТ: «Сложно было достучаться до футболистов»

«Верес» – «Сталь» – 1:1. Послематчевый комментарий главного тренера ровенчан

  • 01.10.2017 21:42
  • 335 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Юрий ВИРТ: «Сложно было достучаться до футболистов»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт:

– Юрий Николаевич, абстрагируясь от событий первого тайма, что пришлось сказать команде в перерыве? Удалось ли сбить некую эйфорию, особенно после игры с «Динамо»?
– Тяжело было. По настрою я заметил, что, мягко говоря, не все у нас получалось. Был серьезный разговор в перерыве. Я сказал команде, что если будем продолжать в том же духе, очень плачевно для нас это может закончиться. Конечно, требовалось добавить в дисциплине, добавить в скорости. Мы все медленно делали, у нас были очень большие разрывы в середине поля, чем и пользовался соперник. Во втором тайме тоже у нас не идеально все было.

Благодарен своим футболистам за то, что боролись до конца. Наверное, эмоций сегодня не хватило, но это футбол. Я их настраивал, но сегодня у нас не получилось то, что мы задумывали.

Сорванный голос? Это такое дело… Очень сложно было достучаться до футболистов и сейчас по горячим следам трудно сказать, что тому есть причина. Не очень дисциплинированно сегодня сыграли в плане организации. Против молодой, техничной команды «Сталь» – козыри которой скорость и умение обыграть «один в один» – нам было тяжело.  Однако мы хотели добиться сегодня победы, но многого из намеченного на эту игру не удалось воплотить в жизнь. Впрочем, нужно сказать, что в ряде моментов нам сегодня повезло, благодаря чему, в итоге, завершили эту встречу вничью. 

Источник — ФК Сталь Каменское

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.