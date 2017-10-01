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Милан в меньшинстве уступил Роме

Во втором тайме команда Винченцо Монтеллы пропустила 2 гола и осталась вдесятером

  • 01.10.2017 21:34
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ФК Милан
© ФК Милан

Чемпионат Италии. 7-й тур

«Милан» – «Рома» – 0:2
Голы: 0:1 – 72 Джеко, 0:2 – 77 Флоренци.

«Милан» – Доннарумма, Мусаккьо, Бонуччи, Романьоли, Борини (Бонавентура, 84), Кессиэ, Биглия, Чалханоглу, Родригес, Андре Силва, Калинич (Кутроне, 79).
«Рома» – Алиссон, Бруно Перес, Манолас (Жезус, 86), Фасио, Коларов, Наингголан, де Росси, Стротман (Пеллегрини, 30), Флоренци, Джеко, Эль-Шаарави (Жерсон, 78).
Предупреждения: Чалханоглу (33), Джеко (51), Биглия (62).
Удаление: Чалханоглу (80).

Источник — Sport.ua

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