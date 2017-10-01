Ливерпуль и Ньюкасл расписали мировую

Чемпионат Англии. 7-й тур
«Ньюкасл» – «Ливерпуль» – 1:1
Голы: 0:1 – 29 Коутиньо, 1:1 – 36 Хоселу.
«Ньюкасл» – Эллиот, Ласселс, Манкильо, Йедлин, Кларк, Ритчи, Мерино (Хэйден, 74), Шелви, Атсу, Перес (Диаме, 90), Хоселу (Гэйл, 79).
«Ливерпуль» – Миньоле, Матип, Морено, Гомес, Ловрен, Коутиньо, Хендерсон, Салах (Окслейд-Чемберлен, 84), Вейналдум, Мане (Соланке, 74), Старридж (Фирмино, 74).
Предупреждения: Перес (55), Гомес (58).
Источник — Sport.ua
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