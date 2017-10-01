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МАРЛОС: «Ще не вмерла України і слава, і воля»

Новичок сборной Украины поделился впечатлениями о вызове в национальную команду

  • 01.10.2017 19:51
  • 4838 просмотров
  • 10 комментария
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Getty Images. Марлос
© Getty Images. Марлос

29-летний полузащитник «Шахтера» Марлос, недавно принявший украинское гражданство и получивший вызов в сборную Украины, ответил на вопросы журналистов на специальной пресс-конференции.

- Что ты чувствуешь после того, как принял украинское гражданство и получил вызов в сборную Украины?
- Я очень счастлив. У меня появилась возможность, о которой я долго думал. Это было мое искреннее решение, которое исходило от самого сердца. Мое желание говорило за меня намного громче, чем мой паспорт, который я держу в руках. Надеюсь, что все украинцы будут меня поддерживать. Рад, что пресса писала, что люди обрадовались моему решению. А людям, которые против этого, надеюсь, я смогу лично доказать, чтобы они в меня поверили и меня поддерживали.

- Как ваша семья отнеслась к этому решению?
- Семья меня полностью поддержала. Я разговаривал с женой, с родителями. Это было не только мое личное решение, но и решение моей семьи. Я очень счастлив. Это было одно из важнейших решений в моей жизни. Я прожил здесь столько лет. Мне нравятся люди, которые живут в этой стране. Я очень-очень счастлив.

- Общаетесь ли вы со сборниками «Шахтера»?
- Я говорил ребятам, что я хочу выступать в сборной. Ребята меня всегда очень поддерживали. И сейчас, когда я получил вызов, они меня поддержали.

- Расскажите о деталях вашего разговора с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.
- Когда мы увиделись с ним в первый раз, я сразу сказал, что я очень хочу быть гражданином Украины. Он сказал, что будет рад видеть меня в сборной Украины. Я также поговорил с теми, с кем я работал в Металлисте – с Красниковым и Маркевичем. Они поддержали меня, помогли адаптироваться в Украине. Они также помогли сделать этот непростой шаг – принять украинское гражданство.

- Говорили с Шевченко о позиции, на которой будете играть в сборной? Не боитесь конкуренции со стороны Ярмоленко и Коноплянки?
- Когда я начинал свою футбольную карьеру, я играл на разных позициях. Я был и полузащитником, и защитником, и нападающим. Коноплянка и Ярмоленко – основные и главные игроки сборной. Ярмоленко действительно талантливый игрок. Мы все прекрасно понимаем качества этих ребят. Я готов помогать сборной на любой позиции. Где мне скажут, там я и буду выступать. Могу поиграть и вместо Пятова (улыбается).

- Будешь ли ты перед матчами петь гимн Украины?
- Да. Конечно, если я принял решение быть гражданином Украины, я буду защищать свою страну и буду петь.

- А текст уже знаешь?
- Чуть-чуть (улыбается). (Поет с акцентом) Ще не вмерла України і слава, і воля…

- В сборной Украины есть традиция, что новички команды поют песню. Ты свою уже выбрал?
- Да, эта музыка у меня в голове.

- Ты придешь в коллектив, где нет легионеров. Ты не очень хорошо знаешь язык. Нет ли у тебя переживаний насчет возможных проблем в общении?
- Я отлично понимаю русский и украинский языки. Но говорю пока не очень хорошо. Перед камерами я стесняюсь, но один на один смогу поговорить с вами.

- Общался ли ты с другими натурализованными игроками сборной Украины – Девичем и Эдмаром?
- Эдмар помог мне в моем выборе. Он сказал мне быть спокойным. Сказал, что в сборной ребята с отличным характером. У меня никогда не было ни с кем проблем в футболе. Надеюсь, так же и будет продолжаться.

- Мечтаете ли вы сыграть против сборной Бразилии?
- Если нужно сыграть, мы сыграем и покажем свой украинский стиль футбола в Бразилии.

Автор — Михаил Шаповалов, Sport.ua

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Комментарии
    Металофан
      Металофан, 01.10.2017 19:59
    +30
    Давно я ждал , когда появятся норм игроки в сборной
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 01.10.2017 20:20
    +11
    Мне кажется он больше игрок сборной Украины чем Ракитский. Удачи парню.
    Ссылка
    Sasha3110
    online
      Sasha3110, 01.10.2017 20:25
    +4
    Ракицкий не поёт,а Марлос будет петь гимн нашей страны!!!!Стыдоба Раку,пусть даже в сборную теперь не вызывают,вместо него есть кому играть те же Ордец,Кривцов,Хачериди....
    Ссылка
    Wertyl808
      Wertyl808, 01.10.2017 20:26
    +7
    Если он сказал это открыто, от чистого сердца, то это невероятное усиление нашей сборной, верим в парня, я очень рад, тем более после его интервью, держись Бразилия, Вас порвет Маря
    Ссылка
    zac76
      zac76, 01.10.2017 20:40
    -17
    Sasha3110, 01.10.2017 20:25
    Ракицкий не поёт,а Марлос будет петь гимн нашей страны!!!!Стыдоба Раку,пусть даже в сборную теперь не вызывают,вместо него есть кому играть те же Ордец,Кривцов,Хачериди....
    Да-да! У меня есть еще предлржение - надо Гришко взять с Вакарчуком. А также Понамарева. Вот они класно гимн споют. А потом - можно и расходиться - спели класно, а игра - "то такє"
    И амлуа - зачемнам форварді, защитники... Надо так - первій тенор , бас, баритон... так победим!!!
    Ссылка
    zac76
    zac76, 01.10.2017 20:40
    -12
    Sasha3110, 01.10.2017 20:25
    Ракицкий не поёт,а Марлос будет петь гимн нашей страны!!!!Стыдоба Раку,пусть даже в сборную теперь не вызывают,вместо него есть кому играть те же Ордец,Кривцов,Хачериди....
    Да-да! У меня есть еще предлржение - надо Гришко взять с Вакарчуком. А также Понамарева. Вот они класно гимн споют. А потом - можно и расходиться - спели класно, а игра - "то такє"
    И амлуа - зачемнам форварді, защитники... Надо так - первій тенор , бас, баритон... так победим!!!
    Ссылка
    Николай Хомяков
    online
      Николай Хомяков, 01.10.2017 20:55
    0
    Дуже шкода,що бразільці, більші патріоти України,ніж народжені на цій землі.Дуже сумно, за таких футболістів, збірної.Будь моя воля,я таких, ніколи не запрошував.
    Ссылка
    Андрей Чипс
    online
      Андрей Чипс, 01.10.2017 20:55
    -2
    Нi слава, нi воля!!!!! УРОДЫ НЕОБРАЗОВАННЫЕ!!!!
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 01.10.2017 21:07
    +1
    zac76, 01.10.2017 20:40
    Sasha3110, 01.10.2017 20:25
    Ракицкий не поёт,а Марлос будет петь гимн нашей страны!!!!Стыдоба Раку,пусть даже в сборную теперь не вызывают,вместо него есть кому играть те же Ордец,Кривцов,Хачериди....

    Да-да! У меня есть еще предлржение - надо Гришко взять с Вакарчуком. А также Понамарева. Вот они класно гимн споют. А потом - можно и расходиться - спели класно, а игра - "то такє" И амлуа - зачемнам форварді, защитники... Надо так - первій тенор , бас, баритон... так победим!!!
    А ты я смотрю позицию Петросяна уже застолбил
    Ссылка
    frenja77
    online
      frenja77, 01.10.2017 21:24
    0
    Андрей Чипс, 01.10.2017 20:55
    Нi слава, нi воля!!!!! УРОДЫ НЕОБРАЗОВАННЫЕ!!!!
    Официальный текст государственного гимна Украины Править
    Утверждён Верховной Радой 6 марта 2003 года
    Текст на украинском языке
    Ще не вмерла України і слава, і воля,
    Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
    Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
    Запануєм i ми, браття, у своїй сторонці.
    Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
    І покажем, що ми, браття, козацького роду.
    Ссылка
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