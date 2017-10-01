МАРЛОС: «Ще не вмерла України і слава, і воля»

29-летний полузащитник «Шахтера» Марлос, недавно принявший украинское гражданство и получивший вызов в сборную Украины, ответил на вопросы журналистов на специальной пресс-конференции.

- Что ты чувствуешь после того, как принял украинское гражданство и получил вызов в сборную Украины?

- Я очень счастлив. У меня появилась возможность, о которой я долго думал. Это было мое искреннее решение, которое исходило от самого сердца. Мое желание говорило за меня намного громче, чем мой паспорт, который я держу в руках. Надеюсь, что все украинцы будут меня поддерживать. Рад, что пресса писала, что люди обрадовались моему решению. А людям, которые против этого, надеюсь, я смогу лично доказать, чтобы они в меня поверили и меня поддерживали.

- Как ваша семья отнеслась к этому решению?

- Семья меня полностью поддержала. Я разговаривал с женой, с родителями. Это было не только мое личное решение, но и решение моей семьи. Я очень счастлив. Это было одно из важнейших решений в моей жизни. Я прожил здесь столько лет. Мне нравятся люди, которые живут в этой стране. Я очень-очень счастлив.

- Общаетесь ли вы со сборниками «Шахтера»?

- Я говорил ребятам, что я хочу выступать в сборной. Ребята меня всегда очень поддерживали. И сейчас, когда я получил вызов, они меня поддержали.

- Расскажите о деталях вашего разговора с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

- Когда мы увиделись с ним в первый раз, я сразу сказал, что я очень хочу быть гражданином Украины. Он сказал, что будет рад видеть меня в сборной Украины. Я также поговорил с теми, с кем я работал в Металлисте – с Красниковым и Маркевичем. Они поддержали меня, помогли адаптироваться в Украине. Они также помогли сделать этот непростой шаг – принять украинское гражданство.

- Говорили с Шевченко о позиции, на которой будете играть в сборной? Не боитесь конкуренции со стороны Ярмоленко и Коноплянки?

- Когда я начинал свою футбольную карьеру, я играл на разных позициях. Я был и полузащитником, и защитником, и нападающим. Коноплянка и Ярмоленко – основные и главные игроки сборной. Ярмоленко действительно талантливый игрок. Мы все прекрасно понимаем качества этих ребят. Я готов помогать сборной на любой позиции. Где мне скажут, там я и буду выступать. Могу поиграть и вместо Пятова (улыбается).

- Будешь ли ты перед матчами петь гимн Украины?

- Да. Конечно, если я принял решение быть гражданином Украины, я буду защищать свою страну и буду петь.

- А текст уже знаешь?

- Чуть-чуть (улыбается). (Поет с акцентом) Ще не вмерла України і слава, і воля…

- В сборной Украины есть традиция, что новички команды поют песню. Ты свою уже выбрал?

- Да, эта музыка у меня в голове.

- Ты придешь в коллектив, где нет легионеров. Ты не очень хорошо знаешь язык. Нет ли у тебя переживаний насчет возможных проблем в общении?

- Я отлично понимаю русский и украинский языки. Но говорю пока не очень хорошо. Перед камерами я стесняюсь, но один на один смогу поговорить с вами.

- Общался ли ты с другими натурализованными игроками сборной Украины – Девичем и Эдмаром?

- Эдмар помог мне в моем выборе. Он сказал мне быть спокойным. Сказал, что в сборной ребята с отличным характером. У меня никогда не было ни с кем проблем в футболе. Надеюсь, так же и будет продолжаться.

- Мечтаете ли вы сыграть против сборной Бразилии?

- Если нужно сыграть, мы сыграем и покажем свой украинский стиль футбола в Бразилии.