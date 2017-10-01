Пике не хотел играть против Лас-Пальмаса

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике был в числе игроков «сине-гранатовых», которые выступали против проведения матча с «Лас-Пальмасом».
Сообщается, что в раздевалке команды между игроками возникло разногласие. Большинство футболистов выступало за то, чтобы принять участие в этой встрече. В итоге игроки приняли решение выйти на поле.
Поединок прошел без зрителей и завершился победой «Барселоны» со счетом 3:0.
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Пошел бы досрочно на пенсию, сидел бы с детьми.
Пошел бы досрочно на пенсию, сидел бы с детьми.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.