Пике не хотел играть против Лас-Пальмаса

4 вроде только от ШД пропускали )а ШД 4 от Нивы лет 20 назад пускал

динамо підари, просрали.....

АХАХАХА ЧТООО?????!!! ))))

не Хач тоже не вариант как 4 пропустить ?А Заря молодцы точнее Вернидуб

Ебать лашари

кашмар

Цікаво скільки бабла зароблять гравці Зорі після такого матчу хД

Ееееее!!!! Зорюшка зе бест!!