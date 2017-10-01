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Пике не хотел играть против Лас-Пальмаса

Защитник «Барселоны» был против проведения матча чемпионата Испании

  • 01.10.2017 19:58
  • 2484 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Барселона. Жерар Пике
© ФК Барселона. Жерар Пике

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике был в числе игроков «сине-гранатовых», которые выступали против проведения матча с «Лас-Пальмасом».

Сообщается, что в раздевалке команды между игроками возникло разногласие. Большинство футболистов выступало за то, чтобы принять участие в этой встрече. В итоге игроки приняли решение выйти на поле.

Поединок прошел без зрителей и завершился победой «Барселоны» со счетом 3:0.

Источник — Marca

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Комментарии
    RomarioUA
      RomarioUA, 01.10.2017 20:03
    +1
    Надо было не выходить
    Пошел бы досрочно на пенсию, сидел бы с детьми.
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    Александр Дешин
    online
      Александр Дешин, 01.10.2017 20:12
    0
    та епт.жена милиардер,по нашим меркам
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    Geoman
    online
      Geoman, 01.10.2017 20:12
    -2
    Сепар гребаный
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    ManUtd
    online
      ManUtd, 01.10.2017 20:15
    +2
    RomarioUA, 01.10.2017 20:03
    Надо было не выходить
    Пошел бы досрочно на пенсию, сидел бы с детьми.
    Шакира одобряет
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    Zport
    online
      Zport, 01.10.2017 20:22
    -2
    Этот Пике сепар покруче рахицкого
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