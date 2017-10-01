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11-й тур
Шахтер Д
2:0
Карпаты
01.10.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер — Карпаты — 2:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Украины «Шахтер» — «Карпаты»

  • 01.10.2017 19:37
  • 188 просмотров
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Метки
ФК Шахтер. «Шахтер» — «Карпаты»
© ФК Шахтер. «Шахтер» — «Карпаты»

В поединке одиннадцатого тура УПЛ «Шахтер» — «Карпаты» победу одержала донецкая команда:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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