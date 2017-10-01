Паулу ФОНСЕКА: «Провели отличную игру»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:

– Добрый вечер. Хорошая победа. Мы практически не дали львовянам шанса создать опасность у наших ворот. Провели отличную игру, и всегда были возле штрафной «Карпат». Имели огромное количество явных голевых моментов и могли забить больше, однако не хватало реализации, чем я недоволен.

– Почему забили так мало?

– Повторюсь, я недоволен реализацией. Мы действительно создавали много моментов. Были эпизоды, где перед нашим футболистом оставался только вратарь, однако, к сожалению, не получалось отличиться. Также примем во внимание, что очень сложно находить голевые возможности против соперников, закрывающихся в обороне, но мы это делали. Нам стоит поработать над реализацией и в следующем матче показать себя лучше.

– Рассматриваете ли вы Петряка на позиции правого защитника на постоянной основе?

– Да. У нас не так много футболистов, которые могут достойно себя проявить на данной позиции. Сейчас это лишь Бутко. Нужно хорошо подготовить Петряка, чтобы он был альтернативой Богдану. Стараемся развивать его характеристики для игры справа в обороне. Скажу честно, пока он не полностью готов, однако мы сделаем все, чтобы он мог выступать в данном амплуа.

– Марлос вызван в национальную команду Украины. Что вы об этом думаете?

– Очень положительно к этому отношусь. Таким было личное решение Марлоса, которое все мы поддержали. Считаю, он поможет сборной, надеюсь, уже в ближайших матчах.

– В европейском отборе вы болеете за Украину?

– Да, конечно. По возможности я буду лично переживать за нашу команду на стадионе. Сейчас предстоит ответственная встреча в Киеве, и я надеюсь, что каждый украинец, кто сможет, придет на трибуны и поболеет за сборную, ведь для нее это очень важно.