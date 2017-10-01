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Арсенал-Киев обыграл Черкасский Днепр

Единственный гол в матче забил Алексей Майданевич

  • 01.10.2017 19:20
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Метки
ФК Арсенал-Киев
© ФК Арсенал-Киев

В заключительном матче 14-го тура Первой лиги лидер дивизиона минимально обыграл один из аутсайдеров. Единственный гол в матче на счету Алексея Майданевича.

«Арсенал-Киев» – «Черкасский Днепр» (Черкассы) – 1:0
Голы: Майданевич 45

«Арсенал-Киев»: Иванов, Боровець (Есеола 61), Насими (Федосов 46), Вечтомов, Кизилатеш (Васильев 87), Старгородский, Батальский (Пилипенко 82), Домбровский (Ибадов 90+2), Семенюк, Зозуля, Майданевич.
«Черкасский Днепр»: Будюк, Крамар (Колос 63), Проневич, Резесидзе, Шурубура, Захаревич (Тенжицкий 85), Качур (Зоря 74), Бойко (Ичанский 90+1), Кошадзе (Чорный 46), Смирнов, Бурлин.
Предупреждения: Батальский 62, Старгородский 89 - Бойко 54.

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Источник — Sport.ua

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