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Сергей ЗАЙЦЕВ: «Пропустили быстрый гол, проиграли игру»

Наставник «Карпат» прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:2)

  • 01.10.2017 19:12
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ФК Карпаты. Сергей Зайцев
© ФК Карпаты. Сергей Зайцев

Главный тренер «Карпат» Сергей Зайцев на послематчевой пресс-конференции после поражения от «Шахтера» был краток.

«Проиграли игру. Пропустили быстрый гол. У нас были полумоменты, которые мы не реализовали. Во втором тайме интрига была снята. Не знаю, была рука, не было… При счете 1:0 у нас были бы шансы», – отметил Зайцев.

Автор — Михаил Шаповалов, Sport.ua

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