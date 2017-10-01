Сергей ЗАЙЦЕВ: «Пропустили быстрый гол, проиграли игру»

Главный тренер «Карпат» Сергей Зайцев на послематчевой пресс-конференции после поражения от «Шахтера» был краток.
«Проиграли игру. Пропустили быстрый гол. У нас были полумоменты, которые мы не реализовали. Во втором тайме интрига была снята. Не знаю, была рука, не было… При счете 1:0 у нас были бы шансы», – отметил Зайцев.
Автор — Михаил Шаповалов, Sport.ua
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