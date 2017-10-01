Барселона при пустых трибунах разгромила Лас Пальмас

Матч был под угрозой срыва: в Каталонии сегодня проходит референдум о независимости автономного региона от Испании. В знак протеста против действий центральной власти руководство «сине-гранатовых» решило провести матч с «Лас-Пальмасом» без зрителей

Первый тайм прошел на очень низких скоростях и практически без моментов. А во втором «Барселона» забила быстрый гол. После углового в исполнении Лионеля Месси Серхио Бускетс выпрыгнул выше всех и головой пробил точно. Затем и сам аргентинец оформил дубль, оба раза забивая после выходов один на один. Сперва ему ассистировал Денис Суарес, а затем — Луис Суарес. Месси, к слову, проводил 594-й поединок за «Барселону» - это третий показатель в истории клуба.

«Сине-гранатовые» продолжают уверенно лидировать в Ла Лиге, у «Лас Пальмаса» осталось 6 очков, и он может опуститься в зону вылета по итогам 7-го тура.



«Барселона» - «Лас Пальмас» - 3:0

Серхио Бускетс, 49, Лионель Месси, 71, Лионель Месси, 77.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Хавьер Маскерано, Хорди Альба, Алейкс Видаль (Андрес Иниеста, 46; Андре Гомеш, 84), Денис Суарес, Хосе Паулиньо (Иван Ракитич, 46), Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес

«Лас Пальмас»: Леандро Чичизола, Борха Эррера, Маурисио Лемос, Мичел Маседо, Химо Наварро, Альберто Аквилани, Эрнан (Висенте Гомес, 78), Джонатан Кальери, Уссама Таннане, Хонатан Виера, Тана (Эрнан Толедо, 78)

Хосе Паулиньо, 33. Жерар Пике, 35. Серхио Бускетс, 45. Хорди Альба, 45. Луис Суарес, 51. - Альберто Аквилани, 59. Химо Наварро, 61.