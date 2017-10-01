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Президент Барселоны: «Играем без зрителей в знак протеста»

Хосеп Бартомеу заявил, что зрителей не пустили на стадион вовсе не из соображений безопасности

  • 01.10.2017 18:56
  • 2388 просмотров
  • 9 комментария
Метки
ФК Барселона. Хосеп Мария Бартомеу
© ФК Барселона. Хосеп Мария Бартомеу

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу назвал истинную причину, по которой руководство «сине-гранатовых» решило провести матч с «Лас-Пальмасом» без зрителей.

«Мы недовольны притеснением свободы волеизъявления, наблюдавшимся сегодня в Каталонии, и очень серьезно относимся к этой проблеме.

Мы обеспокоены этой ситуацией и вместо того, чтобы отметить игру, как хотели, мы решили провести ее без зрителей, но ситуация не нормальная. Это исключительная ситуация. Мы поддерживаем тех, кто пострадал от недостатка свободы.

Мы разговаривали с руководителями, тренерами, игроками и решили играть, но без болельщиков – в знак протеста. Важно не терять очки.

Все это было сделано не по соображениям безопасности. С безопасностью полный порядок. Мы сделали это из-за исключительных обстоятельств. Чтобы весь мир мог видеть, что здесь произошло», – заявил Бартомеу.

Напомним, сегодня в Барселоне и других городах Каталонии проходит референдум о независимости автономного региона от Испании. В стычках демонстрантов с полицией пострадало уже более 300 человек.

Источник — As.com

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Комментарии
    orl405
    online
      orl405, 01.10.2017 19:10
    0
    Мы поддерживаем тех, кто пострадал от недостатка свободы.
    Ты ба яки сепаратюги! Вы еще путлера позовите!
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    RomarioUA
      RomarioUA, 01.10.2017 19:13
    +3
    А нарушать законы - это норм?
    Не нравится - обращайтесь в европейский суд, пусть отменяет решение о запрете референдума.
    Проведите консультационный референдум и шуруйте в ООН с его результатами.
    Так нет, мы самые умные, мы плевать хотим на закон, нам только свободное волеизьявление подавай.
    Хоть бы сначала консультации провели, кто их признает
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    perspektivny5
    online
      perspektivny5, 01.10.2017 19:14
    +2
    Что то не ладное в Европе.То Великобритания свалила с ЕС,теперь эти мутят.Думаю пока мы своим курсом дойдем до ЕС там только мы и будем.Как он себе представляет отделиться от Испании,бред какой-то
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 01.10.2017 19:23
    +3
    Отлично! В знак поддержки пострадавших от недостатка свободы лишить зрителей права прийти на матч, на который ими были куплены билеты. Лишнее доказательство аксиомы: сепар=безмозглое существо.
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    yasher
    online
      yasher, 01.10.2017 19:29
    0
    Что-то не верится что тому интернационалу, который играет за "Барсу", есть дело до референдума в Каталонии.
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    SrnaDario
      SrnaDario, 01.10.2017 19:32
    +1
    perspektivny5, 01.10.2017 19:14
    Что то не ладное в Европе.То Великобритания свалила с ЕС,теперь эти мутят.Думаю пока мы своим курсом дойдем до ЕС там только мы и будем.Как он себе представляет отделиться от Испании,бред какой-то

    Ну насправді немає чого драматизувати, була ситуація в ЄС і гірша. І Великобританія не завжди була в ЄС (вступила лише в 1973) і в Іспанії не завжди було спокійно (багато років там активно хотіли від'єднатись баски, доходило до збройної боротьби). Так що зараз неспокійно хіба що в порівнянні з тихими останніми десятиліттями, але загалом ситуація не найгірша.
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    Footballboy
      Footballboy, 01.10.2017 19:38
    +1
    Пора уже от рашки кому-то отделяться.
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    igor_986
    online
    igor_986, 01.10.2017 19:50
    -1
    Отказались от зрителей что бы не было происшествий на стадионе, что есть единственно верным. А преподносить это общественности можно так как кому выгоднее.
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    willian87
    online
      willian87, 01.10.2017 19:52
    0
    Станислав Матусевич, 01.10.2017 19:23
    Отлично! В знак поддержки пострадавших от недостатка свободы лишить зрителей права прийти на матч, на который ими были куплены билеты. Лишнее доказательство аксиомы: сепар=безмозглое существо.
    для стало понятно только то, что ты олень) рассуждать нифига не зная и еще и судить людей по своим пунктикам..у тебя что комплексы?
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