Президент Барселоны: «Играем без зрителей в знак протеста»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу назвал истинную причину, по которой руководство «сине-гранатовых» решило провести матч с «Лас-Пальмасом» без зрителей.

«Мы недовольны притеснением свободы волеизъявления, наблюдавшимся сегодня в Каталонии, и очень серьезно относимся к этой проблеме.

Мы обеспокоены этой ситуацией и вместо того, чтобы отметить игру, как хотели, мы решили провести ее без зрителей, но ситуация не нормальная. Это исключительная ситуация. Мы поддерживаем тех, кто пострадал от недостатка свободы.

Мы разговаривали с руководителями, тренерами, игроками и решили играть, но без болельщиков – в знак протеста. Важно не терять очки.

Все это было сделано не по соображениям безопасности. С безопасностью полный порядок. Мы сделали это из-за исключительных обстоятельств. Чтобы весь мир мог видеть, что здесь произошло», – заявил Бартомеу.

Напомним, сегодня в Барселоне и других городах Каталонии проходит референдум о независимости автономного региона от Испании. В стычках демонстрантов с полицией пострадало уже более 300 человек.