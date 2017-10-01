Президент Барселоны: «Играем без зрителей в знак протеста»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу назвал истинную причину, по которой руководство «сине-гранатовых» решило провести матч с «Лас-Пальмасом» без зрителей.
«Мы недовольны притеснением свободы волеизъявления, наблюдавшимся сегодня в Каталонии, и очень серьезно относимся к этой проблеме.
Мы обеспокоены этой ситуацией и вместо того, чтобы отметить игру, как хотели, мы решили провести ее без зрителей, но ситуация не нормальная. Это исключительная ситуация. Мы поддерживаем тех, кто пострадал от недостатка свободы.
Мы разговаривали с руководителями, тренерами, игроками и решили играть, но без болельщиков – в знак протеста. Важно не терять очки.
Все это было сделано не по соображениям безопасности. С безопасностью полный порядок. Мы сделали это из-за исключительных обстоятельств. Чтобы весь мир мог видеть, что здесь произошло», – заявил Бартомеу.
Напомним, сегодня в Барселоне и других городах Каталонии проходит референдум о независимости автономного региона от Испании. В стычках демонстрантов с полицией пострадало уже более 300 человек.
Источник — As.com
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Ты ба яки сепаратюги! Вы еще путлера позовите!
Не нравится - обращайтесь в европейский суд, пусть отменяет решение о запрете референдума.
Проведите консультационный референдум и шуруйте в ООН с его результатами.
Так нет, мы самые умные, мы плевать хотим на закон, нам только свободное волеизьявление подавай.
Хоть бы сначала консультации провели, кто их признает
Ну насправді немає чого драматизувати, була ситуація в ЄС і гірша. І Великобританія не завжди була в ЄС (вступила лише в 1973) і в Іспанії не завжди було спокійно (багато років там активно хотіли від'єднатись баски, доходило до збройної боротьби). Так що зараз неспокійно хіба що в порівнянні з тихими останніми десятиліттями, але загалом ситуація не найгірша.
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