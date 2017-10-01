Фиорентина уступила Кьево, Лацио разромил Сассуоло

Чемпионат Италии. 7-й тур
«Лацио» – «Сассуоло» – 6:1
Голы: 0:1 – 27, пенальти Берарди, 1:1 – 45 Луис Альберто, 2:1 – 56 де Врей, 3:1 – 57 Луис Альберто, 4:1 – 64 Пароло, 5:1 – 69 Пароло, 6:1 – 81, пенальти Иммобиле.
«Лацио» – Стракоша, де Врей (Луис Фелипе, 67), Раду (Маурисио, 86), Марушич, Габаррон, Милинкович-Савич, Лулич, Луис Альберто (Нани, 72), Пароло, Лейва, Иммобиле.
«Сассуоло» – Консильи, Летсхерт (Пелузо, 21; Маццителли, 43), Каннаваро, Аджапонг, Ачерби, Данкан, Сенси, Берарди, Миссироли (Политано, 58), Лирола, Матри.
Предупреждения: Берарди (24), де Врей (26), Аджапонг (32), Сенси (45), Иммобиле (53).
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«Кьево» – «Фиорентина» 2:1
Голы: 0:1 – 6 Симеоне, 1:1 – 25 Кастро, 2:1 – 46 Кастро.
«Кьево» – Соррентино, Дайнелли, Каччаторе, Томович (Депаоли, 64), Гамберини (Цесар, 71), Кастро, Радованович, Бирса (Бастьен, 73), Хетемай, Инглезе, Пуччарелли.
«Фиорентина» – Спортьелло, Пеццелья, Бираги, Бруну Гашпар, Астори, Бадель, Верету, Бенасси (Эль-Бабакар, 77), Кьеза (Жил Диаш, 52), Терео (Сапонара, 56), Симеоне.
Предупреждения: Томович (8), Радованович (61), Верету (81).
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«Торино» – «Верона» – 2:2
Голы: 1:0 – 31 Яго Фальке, 2:0 – 44 Ньянг, 2:1 – 87 Кин, 2:2 – 90, пенальти Паццини.
«Торино» – Сиригу, Нкулу, Молинаро, де Сильвестри (Ансальди, 20), Войнович, Ринкон, Вальдифьори, Яго Фальке (Густафссон, 78), Ляйич, Ньянг (Бойе, 71), Белотти.
«Верона» – Николас, Караччоло, Касерес (Эрто, 46), Феррари, Бесса, Сукулини, Фарес, Ромуло (Валоти, 32), Верде (Паццини, 59), Черчи, Кин.
Предупреждения: Кин (51), Сукулини (79), Валоти (90), Ринкон (90).
Удаление: Сукулини (90).
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СПАЛ – «Кротоне» – 1:1
Голы: 1:0 – 39 Палоски, 1:1 – 59 Сими.
СПАЛ – Гомис, Саламон, Викари, Фелипе, Скьяттарелла, Коста (Маттьелло, 85), Мора (Риццо, 73), Ладзари, Вивиани, Антенуччи, Боррьелло (Палоски, 30).
«Кротоне» – Кордац, Айети, Мартелла, Сампиризи (Симич, 83), Чеккерини, Мандрагора, Барберис, Налини, Роден (Фараони, 70), Стоян (Иско, 90), Сими.
Предупреждения: Роден (35), Фелипе (84), Скьяттарелла (88).
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«Беневенто» – «Интер» – 1:2
Голы: 0:1 – 19 Брозович, 0:2 – 22 Брозович, 1:2 – 42 Д'Алессандро.
«Беневенто» – Белец, Коста, Летициа, Венути, Гимсити, Мемушай (Чибса, 66), Виола (Лазаар, 84), Катальди, Д'Алессандро, Йеммелло, Ломбарди (Париджини, 72).
«Интер» – Ханданович, Шкриньяр, Нагатомо (Далберт, 85), Д`Амброзио, Миранда, Весино, Валеро (Гальярдини, 78), Брозович, Кандрева (Жоау Мариу, 52), Перишич, Икарди.
Предупреждения: Валеро (31), Коста (43), Ломбарди (64), Миранда (68), Весино (74).
Источник — Sport.ua
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