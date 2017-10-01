Василий САЧКО: «Вверху находиться приятно»

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко:
— Несмотря на счет, не могу назвать сегодняшнюю победу легкой. Но то, что не получалось в предыдущих играх… Мы проанализировали ошибки, я имею в виду командная игра на атаку, и сегодня у нас это получилось. Речь не только о забитых голах, но еще многое сегодня на поле получалось. Поэтому, хоть и непросто, но, думаю, закономерно сегодня победили «Черноморец», с чем я ребят в раздевалке и поздравил.
— Тренеры обычно редко бывают довольными полностью игрой своей команды. Вы удовлетворены, наверняка, результатом, а как по игре?
— Отдельными эпизодами я доволен тоже. Многое сегодня на поле получалось. Мы готовились к игре с «Черноморцем». С приходом нового тренера перестроилась игра, появился ряд других игроков, высоких игроков. Команда «Черноморец» выросла в росте. На теории мы акцентировали внимание на исполнении «стандартов» «Черноморцем», потому что там габаритные ребята, и опасность возникала после «стандартов». Мы с этой задачей справились. Так что сегодня я доволен и действиями футболистов, и происходящим на поле, и результатом.
— Отдельными эпизодами я доволен тоже. Многое сегодня на поле получалось. Мы готовились к игре с «Черноморцем». С приходом нового тренера перестроилась игра, появился ряд других игроков, высоких игроков. Команда «Черноморец» выросла в росте. На теории мы акцентировали внимание на исполнении «стандартов» «Черноморцем», потому что там габаритные ребята, и опасность возникала после «стандартов». Мы с этой задачей справились. Так что сегодня я доволен и действиями футболистов, и происходящим на поле, и результатом.
— Что вообще для «Ворсклы» самое главное в чемпионате? И будет ли приходить аппетит во время игры по поводу задач?
— Есть такая пословица: цыплят по осени считают. Поэтому очки посчитаем в конце чемпионата. А задача сейчас у нас одна — выходить на каждую игру, прилагать максимум усилий и добиваться победы. Остальные моменты… Придет аппетит — будет хорошо. Вверху находиться приятно, поэтому будем стараться, чтобы продолжать как можно дольше там находиться.
— Есть такая пословица: цыплят по осени считают. Поэтому очки посчитаем в конце чемпионата. А задача сейчас у нас одна — выходить на каждую игру, прилагать максимум усилий и добиваться победы. Остальные моменты… Придет аппетит — будет хорошо. Вверху находиться приятно, поэтому будем стараться, чтобы продолжать как можно дольше там находиться.
— Скажите, как насколько тяжело вам в ситуации, когда команда очень долго не получает денег по контрактным обязательствам, находить рычаги влияния на футболистов и в то же время как-то убеждать руководство?
— Скажу одним словом — нелегко.
— Скажу одним словом — нелегко.
Источник — ФК Черноморец
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