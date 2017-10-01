Фрайбург с минимальным преимуществом обыграл Хоффенхайм

Чемпионат Германии. 7-й тур
«Фрайбург» – «Хоффенхайм» – 3:2
Голы: 0:1 – 14 Хак, 1:1 – 15 Нидерлехнер, 2:1 – 18 Сеюнджю, 3:1 – 87 Штенцель, 3:2 – 90, автогол Шустер.
«Фрайбург» – Шволов, Сеюнджю, Гюнтер, Штенцель, Линхарт, Франтц (Петерсен, 69), Шустер, Хаберер, Хефлер, Террацино (Раве, 52), Нидерлехнер (Кат, 84).
«Хоффенхайм» – Бауманн, Фогт, Хюбнер, Кадержабек, Цубер (Шульц, 65), Рупп (Гриллич, 46), Нордтвейт, Гайгер, Крамарич, Хак (Окс, 42), Вагнер.
Предупреждения: Штенцель (28), Вагнер (28), Хюбнер (33), Хаберер (68), Гайгер (82).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.