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Фрайбург с минимальным преимуществом обыграл Хоффенхайм

Команда Кристиана Штрайха одержала первую победу в чемпионате

  • 01.10.2017 17:46
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ФК Хоффенхайм
© ФК Хоффенхайм

Чемпионат Германии. 7-й тур

«Фрайбург» – «Хоффенхайм» – 3:2
Голы: 0:1 – 14 Хак, 1:1 – 15 Нидерлехнер, 2:1 – 18 Сеюнджю, 3:1 – 87 Штенцель, 3:2 – 90, автогол Шустер.

«Фрайбург» – Шволов, Сеюнджю, Гюнтер, Штенцель, Линхарт, Франтц (Петерсен, 69), Шустер, Хаберер, Хефлер, Террацино (Раве, 52), Нидерлехнер (Кат, 84).
«Хоффенхайм» – Бауманн, Фогт, Хюбнер, Кадержабек, Цубер (Шульц, 65), Рупп (Гриллич, 46), Нордтвейт, Гайгер, Крамарич, Хак (Окс, 42), Вагнер.
Предупреждения: Штенцель (28), Вагнер (28), Хюбнер (33), Хаберер (68), Гайгер (82).

Источник — Sport.ua

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