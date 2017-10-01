Фрайбург с минимальным преимуществом обыграл Хоффенхайм

Да все нормуль.Развал СССР - можно, объединение Германии - можно, деление Чехословакии - можно, К...

Независимый Татарстан, Чечню, Башкирию. Кенигсберг и Курилы домой

Какой конец 90-х? Кадыров первого срусского в 16 лет завалил, т.е. в 1992 году. У этих квартиру о...

Надо бы ещё замутить объединение Ирландии и независимую Шотландию.

Даёшь больше стран,хороших и разных,стране басков приготовиться.

serge1234, 01.10.2017 17:53В Чечне миллион беженцев и 150 тысяч убитых. Это он к этому. Ты свобод...